Навіть рекордний врожай зернових не "захистить" українців від подорожчання низки продуктів, прогнозують експерти.

У світі ціни на продовольство зросли на 32%, в Україні - на 16-17%. Продукти-рекордсмени - олія та цукор, вони зросли на майже 80%.

Про це йдеться у програмі "ТСН. Тиждень".

Читайте такожУ Мінекономіки розповіли, що буде з тарифами та цінами на продукти до кінця рокуТа представники олійно-жирових комбінатів пообіцяли Мінекономіки знижувати ціни на свою продукцію – до мінус 10%. Цукор може втратити в ціні до 20%.

"М'ясо – від курятини до яловичини - подорожчає на 4-5%. Яйця – плюс 30-35%", - прогнозують фахівці.

З борщового набору цьогоріч найбільше подорожчав буряк - 50%, молочні продукти додали в ціні 10%.

У традиційному борщовому наборі незмінною лишилася лише картопля. Найбільше додав буряк – 50%.

Та, як йдеться у сюжеті ТСН, незважаючи на гарний врожай в Україні, чекати подешевшання продуктів все одно не варто.

Рівень життя українців та ціни на продукти:

Мінімальну зарплату в Україні з 1 січня 2021 року підвищили до 6 тис.грн.

Згідно з дослідженням Держстату станом на серпень цього року, близько половини дорослого населення України очікують погіршення свого матеріального становища і побоюються, що вони можуть опинитися за межею бідності.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис. 313 грн.

Станом на 9 серпня 2021 року лише 1% українців вважали себе представниками середнього класу, дві третини населення (67%) віднесли себе до категорії бідних.

За результатами проведеного опитування КМІС, в Україні понад 14% населення не вистачає грошей навіть на їжу. Лише 32,8% громадян можуть дозволити собі купувати харчові продукти та одяг і трохи відкладати, але вони не можуть купити дорогу техніку (холодильник або телевізор).

Автор: Ольга Робейко