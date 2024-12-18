Україна залучила усі передбачені на поточний рік транші в межах Ukraine Facility.

Сьогодні, 18 грудня, до державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 мільярда євро в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Як повідомили у Міністерстві фінансів, з цієї суми 1,5 мільярда євро складає грант.

Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній та гуманітарній сфері.

"Україна успішно залучила усі передбачені на поточний рік транші в межах Ukraine Facility. Так, у 2024 році пряма бюджетна підтримка від Євросоюзу сягає понад 16 млрд євро, що робить ЄС найбільшим донором серед усіх міжнародних партнерів", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Зазначається, що до кінця третього кварталу Україна виконала дев’ять індикаторів визначених Планом України. Це дозволило вчасно та у повному обсязі залучити відповідний транш.

Впроваджені заходи стосувались покращення та євроінтеграції ключових напрямів: боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок та захист довкілля.

На 2025 рік програмою Ukraine Facility передбачено близько 12,5 мільярда євро фінансової підтримки.

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9 грудня Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні другого траншу кредитів та грантів на суму 4 млрд євро у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

27 листопада Україна отримала від Світового банку кредит у розмірі 4,8 мільярда доларів. Кошти буде скеровано, зокрема, на покриття основних соціальних та гуманітарних видатків, таких як заробітна плата працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та інших надавачів критично важливих державних послуг.

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