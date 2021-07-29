Про це міністр фінансів України Сергій Марченко домовився з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом під час телефонної розмови.

Україна продовжить діалог з Європейським Союзом щодо отримання другого траншу макрофінансової допомоги у вересні 2021 року.

Як повідомляє прес-служба Мінфіну, про це міністр фінансів України Сергій Марченко домовився з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом під час телефонної розмови, яка відбулася сьогодні, 29 липня.

Зазначається, що Марченко та Домбровскіс обговорили прогрес у виконанні поточних домовленостей, які є умовою отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС.

"Вчора президент України Володимир Зеленський мав конструктивну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. І ми сподіваємось на продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом вже найближчим часом", - сказав Марченко.

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"Для нас важливо бути у постійному діалозі з вами. Ми готові повернутися до питання отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у вересні цього року", - сказав Домбровскіс.

Сторони домовилися продовжити конструктивний діалог щодо отримання Україною другого траншу від ЄС у вересні 2021 року. Також міністр фінансів запросив віце-президента Єврокомісії на особисту зустріч в Україні 23-24 серпня.

23 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель підписав меморандум і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,2 млрд євро.

9 грудня 2020 року Євросоюз надав Україні перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

29 липня Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Місія МВФ відвідає Україну у вересні.

Автор: Катерина Жирій