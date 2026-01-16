Гірше за прогнози: в уряді оцінили, як зросла економіка України у 2025 році

Інфляція сповільнилася швидше, ніж прогнозував уряд.

За попередніми оцінками, у 2025 році реальний ВВП України зріс на 2,2%. Економіка продовжувала працювати в умовах атак на енергетичну інфраструктуру, складної логістики та високих безпекових ризиків, повідомляє Міністерствао економіки, довкілля та сільського господарства.

Як зазначила директорка Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки Наталія Горшкова під час дискусії Центру економічної стратегії, зростання ВВП було дещо меншим, ніж очікували в уряді, але в цілому економіка вчергове продемонструвала стійкість.

"Було закладено прогноз 2,7%, ми тримали його до жовтня, вважали, що маємо шанси отримати близькі показники. Але потім атаки на енергетичну інфраструктуру, які ми бачили майже щодня, призвели до того, що ми скоригували очікування до 2,2-2,3%", - сказала вона.

Горшкова повідомила, що в цілому очікування щодо основних чинників економічного зростання виправдалися, і головним рушієм залишався внутрішній попит.

За даними Мінекономіки, зростання ВВП підтримувалось позитивною динамікою, зокрема, у таких ключових секторах: внутрішня (передусім роздрібна) торгівля; будівництво; переробна промисловість, зокрема, нарощування виробництва продукції оборонного спрямування, фармацевтичної продукції, продукції металургії, будматеріалів та іншої продукції.

Спостерігалось і зростання завантаженості виробничих потужностей у промисловості. За даними Держстату, станом на 1 жовтня 2025 року найвищий рівень завантаженості фіксувався у фармацевтичному виробництві, виробництві меблів, обробленні деревини, харчовій та текстильній промисловості.

В свою чергу, уповільненню динаміки сприяли такі фактори, як:

масовані ракетні атаки РФ по об’єктах електрогенерації та, вперше за роки повномасштабної війни, по інфраструктурі добування газу;

нижчий урожай окремих культур через несприятливі погодні умови (зокрема, найбільше зменшення - в олійних культурах, водночас урожай зернових зібрано більше на 3%);

логістичні складнощі, припинення транзиту природного газу трубопровідним транспортом, а також звуження попиту, зокрема з боку сільського господарства.

Горшкова також зазначила, що уряд прогнозував вищу інфляцію – 9,5-9,9%, тоді як у грудні річний показник інфляції склав 8%.

"Різке уповільнення в четвертому кварталі і загалом сюрприз грудня було неочікуваним. Ми вважаємо, що така "рвана" динаміка інфляції протягом всього періоду війни якраз віддзеркалює фактор невизначеності", - сказала вона.

Державна служба статистики повідомила, що інфляція на споживчому ринку в грудні 2025 року, порівняно із листопадом, становила 0,2%, а у річному вимірі, порівняно із груднем 2024 року, – 8%.

Міністерство економіки прогнозувало зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%. Водночас Світовий банк радикально знизив власний прогноз з 5,2% до 2%.

