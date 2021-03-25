Багато українців, які через пандемію втратили бізнес вдома, намагаються відкрити нові фірми в Польщі.

Попри всі труднощі, створені коронавірусом, за минулий рік кількість іноземців, які зареєстрували компанії в Польщі, зросла на 11%. В лютому 2021-го чотири з кожних п'яти заробітчан з України або готувалися до відкриття свого бізнесу в сусідній країні, або говорили про такі плани.

Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на дослідження аналітичного центру Gremi Personal. Таким чином, кількість українців, зацікавлених в започаткуванню власної справи в Польщі, зросла на третину. Цю тенденцію можна помітити й в реєстрах Управління соціального страхування сусідньої країни. Кількість громадян України, які ведуть господарську діяльність на польській території за 2020 рік, збільшилася до 5,9 тисяч.

Європейські підходи

Читайте такожЛокдаун в Європі: які країни досі відкриті для українських заробітчанЗгідно з даними Gremi Personal, Польща приваблює українських бізнесменів через кілька причин. Вона географічно близько розташована, польська мова схожа на українську, а економіка більш стабільна. Головна ж причина - привабливі умови відкриття й ведення бізнесу для іноземців. Прозорі податкові умови й державні вимоги теж переконують українців відкривати бізнес в Польщі.

"У поляків схожа ментальність до нашої, але в них європейські підходи до ведення бізнесу", - сказав засновник Gremi Personal Євген Кириченко.

Дмитро Волков з Києва в серпні відкрив барбершоп Pan Morgan у Варшаві. Він зауважує, що політично-економічна ситуація в Польщі набагато стабільніша, ніж в Україні. А також більш прийнятні для компаній податки. За словами Волкова, за півроку роботи його заклад у Варшаві приносить кращий дохід, ніж той, який працює в Києві вже п'ять років.

Експерти Gremi Personal вважають, що український бізнес в Польщі стає дедалі більш цивілізованим і впорядкованим. За словами прес-секретаря аналітичного центру Сергія Мірки, українки, які раніше прибирали офіси й помешкання в польських містах, тепер засновують клінінгові фірми. Так само бригади українських будівельників започатковують офіційні компанії, які пропонують ремонтно-будівельні послуги з офіційними угодами й фактурами.

Пандемія коронавірусу задала новий імміграційний тренд з України. Люди, які втратили малий і середній бізнес вдома, переїжджають до сусідьної країни на заробітки, плануючи з часом відкрити фірму на польській території.

Уроки пандемії

Читайте такожДедалі більше українців хочуть їхати на заробітки - дослідженняДослідження компанії EWL показало, що восени 2019 року більш ніж 27% українців, які працювали в Польщі, планували відкрити власний бізнес. Найчастіше вони хотіли торгувати, хоча були й охочі займатися культурно-розважальною сферою, будівництвом, логістикою, готельним чи гастрономічним бізнесом. Коронавірус зламав ці плани, але не змінив зацікавлення у запуску власної справи в Польщі.

"Ми бачимо, що іноземці, які живуть в Польщі, як і самі поляки, винесли урок з пандемії коронавірусу і пов'язаних з нею зупинок економіки. Тому вони частіше шукають можливості почати бізнес в сферах, стійких до локдаунів: в роздрібній торгівлі, логістиці, в сфері будівельно-ремонтних послуг тощо", - сказав директор EWL Рафал Мроз.

Однак, є й багато підприємців, які зосереджуються на гастрономічному бізнесі, попри ризики постраждати від пандемії. Олег Яровий з України більше 5 років разом з дружиною володіють мережею кав'ярень Dobro & Dobro. Він говорить про те, що за час пандемії його компанія лише розвивалася. За 2020 рік мережа кав'ярень розширилася вдвічі - до 12 закладів. Головним чином, це відбулося завдяки покупцям франшизи, серед яких переважна більшість - це бізнесмени з України.

Читайте такожУкраїна піднялася на 7 позицій у рейтингу економічних свободСам Яровий за пандемічний рік швидко пристосував пропозиції своїх кав'ярень до нових потреб. Наприклад, в меню з'явилися сніданки з доставкою додому. Також українець запустив нову мережу Sushi Cafe.

"Ситуація важка, доходи кав'ярень скоротилися на 30-40%. Але зараз легше знайти привабливі місця", - сказав Яровий, за рік-півтора хоче розширити мережу Dobro & Dobro до ста точок за підтримки зовнішнього інвестора.

Заробітчани з Україні: які настрої зараз?

Понад 90% заробітчан не планують шукати роботу в Україні, а до Польщі виїжджає кожен другий здобувач за кордоном.

Вибираючи країну для трудової міграції, заробітчани віддають перевагу державам ЄС: у 50% випадків це Польща, 11% - Чехія, 9% - Німеччина, 2% - Литва, 1,5% - Словаччина.

Серед головних причин для робочого переїзду українці називають високі зарплати за кордоном - 60%, складне фінансове становище сім'ї - 39%, безробіття в Україні - 35%.

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Переклад: Лесь Димань