Також на виплату мають право непрацездатні родичі покійного пенсіонера, які були на його утриманні / фото УНІАН Володимир Гонтар
Українці зможуть отримати недоотримані пенсії своїх покійних родичів, які були їм нараховані до дня смерті.
Про це на Facebook повідомив "Пенсійний кур'єр".
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Хто має право на виплату:
Виплату можуть отримати члени сім'ї покійного пенсіонера, які проживали разом з ним.
Також на виплату мають право непрацездатні родичі покійного пенсіонера, які були на його утриманні.
До близьких родичів покійного пенсіонера можуть ставитися:
- батько (мати), якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- діти не досягли 18 років (або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років);
- чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, брат або сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною покійного до досягнення нею 8 років.
- У разі відсутності таких членів сім'ї, виплата, яка належала пенсіонеру, увійде до складу спадщини.
Коли потрібно подавати заяву:
Заява про виплату коштів потрібно протягом шести місяців з моменту смерті пенсіонера.
У разі, якщо родичі не подадуть заяву, виплата, яка належала пенсіонеру, увійде до складу спадщини.
Накопичувальні пенсії: що необхідно знати
- Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.
- Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.
- У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.
- 3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.
- 17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.