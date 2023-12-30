До доходів з нерегулярних видів діяльності застосовуватиметься ставка податку 6%.

Українців хочуть змусити офіційно реєструвати та платити податки з усіх своїх підробіток, з яких вони отримують доходи поза межами основного виду діяльності, навіть якщо це нерегулярна та епізодична робота.

Як йдеться в статті УНІАН, такими видами підробіток може бути репетиторство, переклад, догляд за дітьми чи літніми людьми, приготування випічки на замовлення тощо.

"Є законопроект, яким встановлюватиметься спеціальний режим оподаткування фізичних осіб без реєстрації фізичної особи-підприємця. Це стосується людей, які здійснюють нерегулярні послуги – наприклад, печуть вдома пляцки, здійснюють репетиторство – і отримують за це кошти. В такому випадку, згідно законопроекту, необхідно зареєструвати відповідний рахунок, і кошти, що будуть надходити на цей рахунок, будуть оподатковуватися під 6%. Решта буде оподатковуватися за ставкою ПДФО 18%", - розповів УНІАН економіст Олег Пендзин.

Згідно з даним законопроектом, якщо особа отримає від своєї додаткової діяльності річний дохід менший за 153 мінімальні зарплати, вона сплачуватиме з нього 6% податків. Якщо сума доходу буде вищою за встановлений ліміт, то до суми перевищення застосовуватиметься податкова ставка 18%.

Відповідний законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності" був зареєстрований в парламенті 20 жовтня 2023 року.

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Нагадаємо, раніше у Державній податковій службі розповіли, що вони активно моніторять популярні соціальні мережі та інтернет-майданчики у пошуках бізнесу, який порушує податкове законодавство.

Днями директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив, що нещодавно ухвалена Національна стратегія доходів передбачає оподаткування банківських переказів з картки на картку за ставкою 18%. Економіст Олег Пендзин прокоментував УНІАН цю заяву.

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