У 2023 році до Норвегії можуть прибути до 43 тисяч біженців з України.

Уряд Норвегії ухвалив рішення про збільшення обсягу коштів доступних для потреб біженців з України у переглянутому бюджеті на 2023 рік.

Як повідомляє The Local, уряд Норвегії пропонує збільшити фінансування в ряді регіонів на тлі прогнозу щодо того, що в 2023 році до Норвегії можуть прибути до 43 тисяч біженців з України.

"Ми звернулися до муніципалітетів з проханням розмістити в цілому 35 тисяч біженців в 2023 році. Але останні прогнози, які ми бачили, показують, що їх може бути навіть більше. Ось чому нам потрібно розселити більше біженців", – заявила міністр праці та соціальної інтеграції Марте М'єс Персен.

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Повідомляється, що муніципалітети отримають додаткові 50 000 крон (близько 4200 євро) за кожного поселеного біженця. Очікується, що до кінця 2024 року це обійдеться країні в 200 млн крон (до 17 млн євро). Також будуть виділені кошти на навчання біженців норвезькій мові. На це буде виділено 459 млн крон (понад 38 млн євро) до кінця 2024 року.

Новий бюджет на 2023 рік буде оприлюднений наприкінці травня.

Війна в Україні та допомога Норвегії

21 березня 2023 року Норвегія передала Україні 8 танків Leopard-2.

4 квітня 2023 року Норвегія запровадила пакет санкцій проти Росії. Загалом Норвегія ввела обмеження проти 1678 фізичних і юридичних осіб з РФ.

4 травня 2023 року Норвегія заявила про те, що виділяє Україні 378 євро фінансової допомоги. З них 235 млн євро гуманітарної допомоги, а ще 143 млн – на підтримку управління бюджетною сферою.

Кошти спрямують на ремонт та підтримку цивільної інфраструктури. Зокрема, вони допоможуть забезпечити українців електро- і водопостачанням, а також функціонування шкіл і лікарень.

Фінансова допомога надається в рамках програми підтримки Нансена для України. Раніше на підтримку критично важливих послуг з цього фонду було виділено 168 млн євро.

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