За останні кілька місяців катастрофічно зросла заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг, особливо за газ.

Уряд має терміново звернути увагу на критичне зростання боргів населення за житлово-комунальні послуги та розширити механізм субсидування населення для запобігання колапсу в галузі.

Про це заявив голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан під час онлайн дискусії щодо боргів населення за житлово-комунальні послуги.

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"В рамках пандемії необхідно розширити можливості по субсидуванню споживачів і збільшити субсидії для тих, хто не може платити за комуналку в цілому. Але, на жаль, держава скоротила цю статтю витрат, що призведе до колапсу не тільки на ринку газу, а й електроенергії та комунальних послуг в цілому", - сказав він.

За словами Компана, за останні кілька місяців катастрофічно зросла заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг. Особливо за газ після відкриття ринку газу. У жовтні, до початку опалювального сезону, при мінімальних платежах, було внесено тільки 82% оплати за комунальні послуги. Тільки близько 60% оплати споживачі внесли за розподіл і постачання газу.

"У рамках відкриття ринку газу платежі за газ впали катастрофічно і в ряді регіонів неплатежі становлять від 50% до 55%. Це катастрофічна ситуація з ринком газу і з ринком комунальних послуг. Уряду і національним регуляторам необхідно звернути увагу на цю проблему, оскільки в комунальній сфері працює близько 350 тисяч людей, які можуть залишитися без зарплати", - зазначив він.

Також Компан повідомив, що при відкритті ринку газу Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила споживачам перейти від одного постачальника газу до іншого, маючи заборгованість за спожитий ресурс, що призведе подальшому зростанню боргів у цій сфері.

"Ми зіткнулися з ситуацією, коли споживач, не погашаючи свою заборгованість, переходить до іншого постачальника. Надалі це буде призводити до зростання боргів на ринку газу. Тому це в першу чергу необхідно врегулювати", - сказав глава Асоціації.

"Ми хочемо достукатися до уряду, щоб вони звернули увагу на проблеми, які будуть тільки збільшуватися. Листопад, грудень, січень, лютий - найкритичніші місяці для комунальної сфери", - додав він.

Директор "Закарпатгаз збуту" Вікторія Томинець зазначила, що в Закарпатській області рівень розрахунків за ЖКП становить 67%. За газ у жовтні заплатили лише 37% і майже стільки ж у листопаді. Це відбувається, оскільки більша частина користується газом в якості опалення, а з початком карантину закон заборонив відключати населення від житлово-комунальних послуг і нараховувати пеню за прострочення платежу. Відповідно зник дієвий спосіб впливати на оплати споживача.

"Частина населення сприйняла це як правило, що можна не платити за газ... потрібно скасувати ці норми НКРЕКП, що передбачають заборону відключати боржників, а також передбачити необхідні суми субсидій для покриття тим споживачам, які дійсно не мають на сьогодні можливості оплачувати комуналку. Потрібно переглянути механізм адресної допомоги на житлово-комунальні послуги", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, до початку нового опалювального сезону загальний обсяг заборгованостей між учасниками ринку природного газу України досяг критичної суми-125 мільярдів гривень.

Експерти вважають, що оптимальним розв'язанням проблем заборгованості може стати законопроект 3800-1, що знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

Автори документа, серед яких голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та екс-міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко, пропонують взаємне списання накопичених штучних заборгованостей між учасниками ринку. Такий спосіб не зажадає додаткових запозичень з казни або гаманців населення. Прийняття подібного законопроекту до 1 серпня 2020 року дозволило б новому газовому ринку ефективно працювати зі старту і попередити необов'язкові потрясіння в суспільстві перед опалювальним сезоном.

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Автор: УНІАН