Одноразова допомога призначається всім постраждалим з підтоплених територій, незалежно від наявності у них статусу ВПО.

Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС відтепер можуть отримати одноразову матеріальну грошову допомогу незалежно від того, чи зареєстровані вони як ВПО і чи отримують щомісячні виплати на проживання.

Уряд скасував необхідність перевірки осіб, які претендують на призначення грошової допомоги, на предмет того, чи отримували вони допомогу як внутрішньо переміщені особи, повідомляє Мінсоцполітики.

Раніше претендувати на матеріальну допомогу не могли громадяни, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвались як ВПО і отримують щомісячну грошову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб від держави.

Відео дня

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня 2023 року війська РФ підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції.

Прямі збитки оцінюються щонайменше в 2 млрд доларів. Орієнтована сума завданих довкіллю збитків від підриву дамби Каховської ГЕС складає близько 146 млрд гривень.

19 червня уряд ухвалив постанову, відповідно до якої усі постраждалі громадяни з підтоплених територій Херсонської та Миколаївської областей отримають одноразову матеріальну допомогу в сумі 5 тис. грн за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Звернутися з заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня цього року. Подати заяву на отримання допомоги можна у будь-якому управлінні соціального захисту. Отримати кошти можна через відділення "Укрпошти" або через установи уповноважених банків із можливістю їх зняття через платіжні термінали.

Вас також можуть зацікавити новини: