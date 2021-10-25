У 2022 році в Україні запланована чергова індексація пенсій.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі телеканалу "Україна 24".
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За словами Гетманцева, індексацію проведуть для всіх категорій пенсіонерів.
"Ми провели індексацію пенсій в цьому році, торік і проведемо індексацію в наступному році, причому не так, як було раніше – не проводилася індексація військовим і науковим працівникам. Ми проведемо індексацію всім", - заявив нардеп.
Винними в низьких соціальних стандартах, на його думку, є минулі влади, які у 2015 році "заморозили соціалку" шляхом зменшення прожиткового мінімуму у два рази від розміру фактичних витрат.
"За рахунок пенсіонерів минула влада вирішувала всі інші проблеми в країні, в тому числі свої особисті проблеми. Пенсіонери вважалися неорганізованою групою населення, які не вийдуть на вулиці", – вважає Гетьманцев.
Яка зараз середня пенсія по Україні:
середня пенсія по Україні - від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб);
пенсію менше ніж 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб).
від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб).
від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);
від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);
понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).
Накопичувальні пенсії: що відомо
Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.
Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.
У липні цього 2020 року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.
3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.
17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії. Згідно з проектом, накопичення будуть стягуватися із суми податків, які щомісяця платить працівник і його роботодавець-2% від зарплати. Для зберігання своїх коштів українцям потрібно буде самостійно вибрати фонд з переліку, який надасть державний регулятор - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.