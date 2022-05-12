За даними видання, причин цієї ситуації дві: підвищений попит і нестача пропозиції.

В Україну ввозять на 50% менше техніки, ніж до війни. Ритейлери прогнозують дефіцит недорогої електроніки.

Про це пише Forbes.

За даними видання, причин цієї ситуації дві: підвищений попит і нестача пропозиції. З початком повномасштабної війни волонтери та військові скупили бюджетні планшети, смартфони, зарядні пристрої, дрони й іншу електроніку. А ритейлери та дистрибутори втратили товарні запаси через війну.

Деякі мережі також втратили склади - вони були розграбовані чи знищені. До того ж імпортувати нову техніку стало значно складніше: порти, через які в Україну завозили техніку з Китаю, закрито. Авіатранспорт не функціонує. І хоча техніку знов починають завозити, обсяги імпорту невеликі.

На вітчизняному ринку вже є певний дефіцит персональної електроніки - закінчуються деякі моделі смартфонів, планшетів, ноутбуків та павербанків.

Морські поставки переналаштовують на порти в європейських країнах, через західний кордон. З літаками така сама історія. Вони прямують до інших країн і там товар перевантажують на фури, які потім їдуть в Україну. Дорогою товар довго стоїть на кордоні.

Проте імпортувати інтенсивніше продавці техніки не поспішають. І не тільки через складнощі з логістикою. Попит виріс лише на окрему техніку. В цілому ж він кардинально впав.

Проте ситуація створює вікно можливостей для українських виробників техніки. Вони зможуть частково забезпечити ринок побутовою технікою.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання дефіциту пального 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизпаливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів буде, допоки триває війна та жорстке цінове регулювання.

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