Середня зарплата працівників у сфері IT у серпні становила майже 25 тис. грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника зі сфери інформації та телекомунікації у серпні становила 24 тис. 813 гривень, що є найвищим показником серед усіх інших сфер діяльності.

Про це повідомила Державна служба статистики на офіційному сайті.

Відповідно до оприлюднених даних, на другому місці з незначним відривом знаходиться сфера фінансової та страхової діяльності. Середня номінальна зарплата штатного працівника цієї сфери у серпні становила 23 тис. 537 грн.

Зазначається, що трійку лідерів за середньою зарплатою у серпні замикають сфери державного управління й оборони, а також обов’язкового соціального страхування. Середня номінальна зарплата штатного працівника цих сфер становила 21 тис. 207 грн.

Читайте такожВ Україні зросла середня зарплата - ДержстатВ цілому середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в серпні 2021 року зросла у порівнянні з серпнем 2020 року на 22,3% - до 13 тис. 997 грн.

Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в серпні 2021 року була у 2,3 раза вища за мінімальну заробітну плату, яка встановлена на рівні 6 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис. грн.

Автор: Богдан Слуцький