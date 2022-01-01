В нашій країні тепер інакше нараховуватимуть ставку акцизного збору.

В Україні з 1 січня 2022 року акцизна ставка на алкоголь підвищилася в середньому на 5%.

Підвищення передбачено законом щодо внесення змін до Податкового кодексу України (№5600).

Згідно з цим документом, змінено не лише ставку акцизного збору, а й саму систему її розрахунку.

Тепер "пивний акциз" залежатиме від кількості етилового спирту у напої та становитиме 59,82 грн за кожен літр спирту у пиві.

Читайте такожУ Раді назвали причину суттєвого підвищення акцизу на алкоголь (відео)Наприклад, раніше акциз на пиво будь-якої міцності становив 2,78 грн. Тепер для напою із вмістом спирту 4% акциз буде 2,39 грн, а із вмістом 8% – 4,88 грн. Тобто акциз на слабоалкогольне пиво зменшиться на 39 копійок, а на міцне – зросте на 2,10 грн.

Для горілки, коньяку, вина та інших видів алкоголю акциз також зросте. Підвищення становитиме у середньому 5%.

У зв'язку зі зростанням акцизу очікується подорожчання алкогольних напоїв.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 2 червня зареєстрував у Раді законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", його називають "ресурсним".

Парламент 1 липня схвалив документ у першому читанні. Проти законопроекту виступили низка бізнес-асоціацій, представники експертної спільноти та місцевого самоврядування.

Рада 30 листопада ухвалила документ у другому читанні.

Документом, зокрема, передбачено підвищення ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

У Раді зареєстрована низка проектів постанов, які блокують можливість підписання "ресурсного" законопроекту.

Пізніше стало відомо, що в Україні з 1 січня 2022 року акциз на горілку, вино та коньяк у середньому підвищиться на 5%. У зв'язку зі зростанням акцизу очікується подорожчання алкогольних напоїв.

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