Кваліфікаційний іспит успішно склали 22 кандидати.

Вперше в Україні з'являться інспектори з органічного виробництва.

Про це повідомляють в Міністерстві економіки України.

"Фактично вперше в Україні з'являться інспектори з органічного рослинництва, тваринництва, грибництва, аквакультури, виробництва органічних морських водоростей, виробництва органічних харчових продуктів (у тому числі органічного виноробства) і органічних кормів, заготівлі органічних об'єктів рослинного світу, які будуть працювати за українським законодавством", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що кваліфікаційний іспит успішно склали 22 кандидати, яким було дано тест для перевірки теоретичних знань загальних вимог законодавства України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та тести для перевірки спеціальних знань у галузі органічного виробництва, зазначених у їх заявах. Тепер вони отримають свідоцтва інспектора з органічного виробництва та / або обігу органічної продукції із зазначенням галузі (галузей) органічного виробництва.

Органічне виробництво в Україні:

Міністерство аграрної політики та продовольства сподівається зробити Україну світовим лідером з експорту органічної продукції.

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