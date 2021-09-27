Перерахунок пенсій пов'язаний зі збільшенням

Максимальна пенсія в Україні збільшиться на 930 гривень. Перерахунок мають провести з 1 грудня.

Про це пише Обозреватель.

У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 грудня максимальна пенсія підніметься з 19340 до 20270 гривень. На такі виплати можуть розраховувати українці, у яких мінімум 35 років стажу, а зарплата була вище середнього.

Таку високу в Україні отримують одиниці. Виплати у більшості пенсіонерів становлять близько 3000 гривень.

Яка зараз середня пенсія по Україні:

середня пенсія по Україні - від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб);

пенсію менш як 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб).

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб).

від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);

понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Накопичувальні пенсії: що відомо

Кабінет Міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмігаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

Читайте такожЖовтневе підвищення пенсій стосуватиметься не всіх пенсіонерів: хто не отримає доплатуУ липні цього року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року. Прем'єр зазначив, що поширення досвіду впровадження соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями на соціальних працівників, вчителів, військових є важливим елементом переходу до накопичувальної пенсійної системи.

17 серпня 2021 року був оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії. Згідно з проектом, накопичення будуть стягуватися із суми податків, які щомісяця платить працівник і його роботодавець-2% від зарплати. Для зберігання своїх коштів українцям потрібно буде самостійно вибрати фонд з переліку, який надасть державний регулятор - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Автор: Анастасія Горбачова