Україна отримає кредит на €90 мільярдів 'тим чи іншим чином', - Фон дер Ляєн

Попри складні виклики, рішучість Євросоюзу знайшла підсилення.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевняє, що попри блокування Угорщиною виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро, ці кошти будуть надані нашій державі "тим чи іншим чином". Про це фон дер Ляєн заявила на пресконференції за підсумками засідання лідерів держав та урядів країн-членів ЄС у Брюсселі, передає кореспондент УНІАН.

Як зазначила президент Єврокомісії, у грудні 2025 року на засіданні Європейської ради було ухвалене рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро і тоді була лише "одна умова".

"Умова така, що три країни не будуть брати участь у наданні позики. Ця умова була виконана. Тож давайте чітко визначимо нашу позицію. Кредит залишається заблокованим, бо один лідер не дотримується свого слова. Але дозвольте мені знову повторити те, що я вже сказала у Києві: ми реалізуємо це тим або іншим чином", – наголосила фон дер Ляєн.

Вона додала, що попереду стоять складні завдання, але сьогодні рішучість Євросоюзу була посилена.

Своєю чергою президент Єврпейської Ради Антоніу Кошта відстоює аналогічну позицію, бо лідери ЄС ще 18 грудня обговорили і погодили консенсусом надати Україні кредит обсягом 90 млрд євро.

"Тепер нам потрібно це реалізувати", - наголосив Кошта.

Він підтвердив слова фон дер Ляєн, що це буде зроблено "тим чи іншим чином".

За словами Кошти, сьогодні на саміті ЄС лідери країн-членів "взяли слово, щоб чітко засудити ставлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, і щоб нагадати, що досягнута угода є угодою".

"Усі лідери мають дотримуватися їхнього слова. І ніхто не може шантажувати Європейську Раду. Ніхто не може шантажувати інституції Європейського Союзу", - наголосив Кошта.

При цьому він привітав зусилля і налаштованість України відремонтувати нафтопровід "Дружба", який був зруйнований Росією. Зокрема, за словами Кошти, в ЄС вітають публічну відданість президента України Володимира Зеленського відновити нафтопровід у наступні шість тижнів. З боку Єврокомісії була запропонована технічна і фінансова підтримка для України, аби пересвідчитися, що нафтопровід "Дружба" буде відновлений. Як він наголосив, треба взяти до уваги, що саме від Росії залежить, чи буде вона знову намагатися знищити трубопровід.

"Росія атакувала трубопровід "Дружба" 23 рази. Україна вже 23-й раз знову відремонтує цей трубопровід", - підкреслив Кошта.

У зв’язку з цим він додав, що відповідальність за майбутнє функціонування нафтопроводу залежить не від Україні чи ЄС з його керівними органами. Тому, за його словами, дії Угорщини "повністю неприйнятні" і лідери Євросоюзу не можуть погоджуватись з такою поведінкою Будапешта.

Україна до Великодня у квітні має отримати перший оборонний пакет, профінансований з коштів, які будуть передбачені з кредиту, загальний обсяг якого на 2026-2027 роки становитиме 90 млрд євро. Перший транш з цього кредиту має спрямовуватися на закупівлі та виробництво дронів, ракет і боєприпасів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підтримує затвердження рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро, бо він вимагає спочатку відновити поставки російської нафти через нафтопровід "Дружба", який проходить через українську територію.

