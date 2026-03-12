Українці отримають кешбек за пальне: Свириденко розкрила механізм

Окрім цього, уряд виплатить по 1500 гривень грошової підтримки найвразливішим верствам населення.

Уряд розширює програму "Національний кешбек" - відтепер українці зможуть отримати його і за купівлю пального, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, під час купівлі на АЗС громадяни зможуть отримати від держави:

15% кешбеку на дизельне пальне;

10% кешбеку на бензин;

5% кешбеку на автогаз.

Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми, уточнила прем’єрка.

Крім того, уряд виплатить по 1500 гривень пенсіонерам та найвразливішим громадянам.

"Доплата 1500 гривень буде спрямована для підтримки найвразливіших категорій – пенсіонери за віком, отримувачі допомоги по інвалідності, малозабезпечені, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО, сімʼї з дітьми. Загалом майже 13 млн людей", - пояснила Свириденко.

За її словами, кошти надійдуть одноразово у квітні вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати – на спецрахунки у банках або через "Укрпошту".

Що можна купувати за Національний кешбек

Кошти з картки Національний кешбек можна витратити на ряд категорій:

продукти;

ліки;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію українського виробництва, що зареєстровані в програмі "Національний кешбек" і продаються в торгових точках-учасниках програми.

Відповідно до оновлених умов програми, українці можуть отримати різний обсяг кешбеку, залежно від придбаних товарів:

15% - на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту (окремі непродовольчі товари, сири, деякі крупи та макаронні вироби);

5% - на товари українського виробництва в категоріях із нижчою часткою імпорту (переважно продукти харчування, аптечні товари, товари для дому, саду та городу).

Президент Володимир Зеленський у грудні 2025 року оголосив, що у 2026 році в Україні будуть передбачені нові програми прямої підтримки громадян.

Так, 12 березня президент президент України анонсував додаткові програми підтримки для пенсіонерів та споживачів пального через різке здорожчання бензину, дизелю та автогазу через війну на Близькому Сході, яка дестабілізувала світовий енергоринок.

