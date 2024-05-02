За даними ЗМІ, найближчим часом це питання розгляне уряд Ірландії.

В Ірландії можуть ще сильніше скоротити виплати українським біженцям. Про це з посиланням на джерела в уряді повідомляє The Irish Times.

Відомо, що зараз наші біженці в Ірландії отримують щотижня виплати в розмірі 220 євро на дорослих. Також вони мають право проживати в державному житлі необмежений час.

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Однак інші правила діють для тих, хто прибув до Ірландії з 1 березня. Такі біженці мають право на щотижневу допомогу в 38,80 євро на дорослого та 29,80 євро на дитину. А безкоштовне житло їм надається на 90 днів.

Повідомляється, що тема подальшого скорочення виплат і пільг буде розглянута на сьогоднішньому засіданні комітету Кабінету міністрів з питань міграції або найближчими тижнями.

Раніше влада Ірландії вже заявляла про відсутність можливості надавати безкоштовне житло біженцям з України та інших країн.

Водночас уряд Ірландії запевнив, що прийматиме жінок і дітей з України та інших країн, але їм доведеться самостійно оплачувати собі житло.

Скорочуючи допомогу, уряд Ірландії хоче спонукати більше людей влаштуватися на роботу.

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