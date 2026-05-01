Тисячі матерів в Україні не отримали виплати на дітей: в уряді пояснили причину

У квітні на виплати для дітей до одного року спрямували 1,3 млрд грн.

В Україні деякі матері, які подавали заявки на виплату 7000 гривень допомоги при народженні дитини ще в січні, досі не отримала кошти. Як пояснив міністр соціальної політики Денис Улютін під час години запитань до уряду, причина - технічна помилка.

Народний депутат Роман Грищук заявив про звернення від понад 3000 жінок, які не отримали кошти за заявками, поданими на початку року. При цьому приблизно половину проблем вже вдалося вирішити.

"Там була технічна помилка. При відкритті рахунків була помилка саме в цій частині. Вчора це "полікували" і передали ці виплати на "Ощадбанк", вже скоро розподілять по рахунках", - розповів Улютін.

Він додав, що в квітні на виплати для дітей до одного року спрямували 1,3 млрд грн, а на програму "єЯсла" – 78 млн грн.

Міністр також зазначив, що відомство працює над удосконаленням програми. Наразі працюють над можливістю подавати заяви на впилати онлайн через "Дію" Також планується запровадити єдину картку для всіх дитячих виплат – для допомоги при народженні дитини, "Пакунка малюка", "пакунка школяра" тощо.

Дитячі виплати в Україні – останні новини

З 1 січня 2026 року в Україні діє новий порядок виплат державної допомоги родинам з дітьми. Зокрема, одноразова виплата при народженні дитини складає 50 000 грн.

Також передбачається виплата за програмою "єЯсла" - підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років - 8000 грн щомісяця. Вона надаватиметься тим, хто почав працювати на повний робочий день після досягнення дитиною одного року.

У лютому УНІАН писав, що багато українців зіткнулися із затримками при оформленні "дитячих" виплат з початку року.

Вас також можуть зацікавити новини: