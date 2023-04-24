Зростаюча геополітична напруженість призвела до збільшення витрат на оборону, що призвело до найму персоналу у всій галузі.

Вторгнення Росії в Україну різко збільшило попит на зброю. Тепер виробники зброї стикаються з проблемою найму тисяч кваліфікованих робітників, щоб отримати вигоду з напливу замовлень.

Як пише видання The Wall Street Journal, оборонні компанії в США і Європі працюють з рекордними замовленнями після того, як західні уряди збільшили витрати в останні роки на тлі зростання геополітичної напруженості. Війна в Україні тепер ще більше підживлює зростання, частково через те, що США та їхні союзники починають замінювати зброю, яку вони відправили до Києва.

Найняти достатню кількість працівників для задоволення попиту, ймовірно, буде важко. Робота в сфері оборони може вимагати нішевих навичок і допуску до безпеки. Деяким людям не подобається працювати на виробників зброї. І всі оборонні компанії намагаються одночасно найняти співробітників у сфері, яка довгий час боролася за досягнення цілей по набору персоналу.

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Проблема найму є частиною більш широкого ланцюга поставок для оборонної промисловості. Виробники зброї також борються з нестачею ключових компонентів, таких як мікросхеми та ракетні двигуни, а також зі зростаючими витратами. Через це деякі підрядники намагаються виконати свої замовлення.

Американські оборонні компанії борються з нестачею робочої сили з минулого року, коли вони активізували зусилля по заміні робітників, які не повернулися з відпусток через пандемію.

Більшість компаній не досягли своїх цілей щодо найму, і рівень відсіву залишається високим, але вони кажуть, що найм покращився за останні місяці.

На думку аналітиків, тиск з кадрами в Європі може бути більш гострим. Європейські уряди збільшили витрати на оборону на тлі занепокоєння з приводу Росії, що спонукало виробників зброї, що довгий час залишалися в тіні американських колег, ініціювати масштабні кампанії з набору персоналу. Особливо це стосується боєприпасів, оскільки компанії збільшують виробництво артилерійських снарядів та ракет, які відіграли ключову роль у війні.

За словами Кірана Слатера, рекрутера з Великобританії, який спеціалізується на оборонній промисловості в Mane Contract Services, завжди було важко найняти виробників зброї. За його словами, автовиробники та виробники літаків, які конкурують за одних і тих же фахівців, зазвичай платять більше і не вимагають однакової перевірки безпеки.

Допуск до млужби безпеки в Європі може зайняти від двох тижнів на нижчих посадах до восьми тижнів на найвищих посадах і, як правило, місяців в США.

Багато професій у сфері оборони також є вузькоспеціалізованими. MBDA, наприклад, в даний час шукає інженера з боєголовок, а Rheinmetall набирає фахівців з віртуальної реальності.

У США суднобудування було одним із секторів, які найбільше постраждали від виходу на пенсію через пандемію.

У виробництві боєприпасів заводи часто розташовуються у віддалених районах з міркувань екології та безпеки, що може відштовхнути деяких потенційних заявників.

Виробництво зброї у світі

У 2022 році світові військові витрати зростали восьмий рік поспіль і досягли історичного максимуму в 2,24 трильйона доларів. Найбільш різке зростання витрат (+13%) спостерігалося в Європі, і в основному припадало на витрати Росії та України.

Загальні світові військові витрати у 2022 році досягли нового максимуму. На трьох країни з найбільшими витратами у 2022 році (США, Китаю та РФ) припадало 56% загального світового обсягу.