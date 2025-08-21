Запустити нововведення планують до січня наступного року.

Державна іпотечна програма "єОселя" через демографічні проблеми розширює можливості багатодітним сімʼям. З кожною дитиною ставка за кредитом на житло буде зменшуватись, а від трьох дітей і більше сімʼї зможуть отримати безкоштовну іпотеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час пресбрифінгу повідомив голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер.

"Ми розуміємо, що в країні велика демографічна проблема, і вона погіршується, тому ми хочемо зробити іпотеку для молодих сімей з дітьми. Не можна стверджувати, що це буде мотивувати народжувати дітей, але ми хочемо створити для сімей, які вмотивовані народжувати в Україні, особливі умови для купівлі квартир", - сказав голова правління "Укрфінжитло".

За його словами, новий формат передбачатиме поступове зниження ставки - базовий відсоток зменшуватиметься з кожною дитиною.

"Ми хочемо дати такий меседж людям: купувати квартири, бути впевненими у майбутньому, народжувати дітей і допомагати країні. Тому ми плануємо запустити цей лізинговий продукт для молодих сімей із меншим першим внеском, меншими ставками десь у грудні цього року - січні наступного", - повідомив Мецгер.

Він відмітив, що ставку за іпотекою ще буде затверджувати Кабінет міністрів, але, наприклад, якщо ставка 9%, то для сімей із однією дитиною вона буде 6%, з двома - 3%, а для багатодітних сімей (три дитини і більше) вона становитиме 0%.

"Наприклад, ваша сімʼя наразі має одну дитину. Ви купили квартиру, відчуваєте впевненість, ще хочете народжувати дітей – будь ласка, ставка буде зменшуватись. Якщо дитина стала вже самостійною віком 18+, то тоді, можливо, ставку ми будемо коригувати", - сказав він.

"єОселя" - останні новини

13 серпня стало відомо, що уряд ухвалив рішення, за яким держава компенсуватиме внутрішньо переміщеним особам 70% першого внеску, а також 70% виплат по кредиту у перший рік іпотеки за програмою "єОселя". За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, додатково виділяється 40 тис. грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

Начальниця управління по роботі з партнерами "Глобус Банку" Катерина Личана повідомила, що одна з умов надання кредиту за програмою "єОселя" - платоспроможність позичальника, а також нагальна потреба у власному житлі.

Раніше повідомлялося, що найактивніше іпотеку за цією програмою беруть жителі Київської області. Столиця посідала друге місце, а замикала трійку лідерів Львівщина. Середня сума позики по всій Україні складала 1,6 млн гривень, а середня вартість нерухомості – 2,3 млн гривень.

