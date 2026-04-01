Євросоюз надасть Україні новий транш із прибутків від заморожених активів РФ

Європейський Союз має намір надати Україні четвертий транш, нарахований з прибутків від знерухомлених російських активів. Цього разу розмір суми сягає 1,4 млрд євро. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.
"Ці 1,4 млрд євро будуть спрямовані туди, де вони потрібні найбільше: на підтримку Української держави, збереження основних державних послуг та на підтримку хоробрих Збройних Сил України. Наша відданість перемозі і свободі України непохитна", - наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Зокрема, 31 березня Євросоюз отримав 1,4 млрд євро з надприбутків, нарахованих за рахунок відсотків грошових залишків зі знерухомлених активів Центрального банку Росії. Відповідні активи зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів.
Це вже четвертий переказ такого роду після третього траншу, який Україна отримала у серпні 2025 року. Ці 1,4 млрд євро доходів були накопичені у другій половині 2025-го року.
Також сказано, що 95% виручених коштів буде спрямовано на підтримку України через Механізм кредитної співпраці з Україною (ULCM), а 5% - через Європейський фонд миру (EPF).
У цьому зв’язку сказано, що Механізм кредитної співпраці з Україною надає Києву безповоротну підтримку у погашенні кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також позик від двосторонніх кредиторів країн "Великої сімки" в межах цього механізму. Загальна кредитна підтримка в межах механізму сягає 45 млрд євро.
При цьому, Європейський фонд миру допомагає Україні задовольнити нагальні військові та оборонні потреби.
Допомога Україні від ЄС
Як повідомляв УНІАН, у січні 2025 року Україна отримала перший транш обсягом 3 млрд євро від Євросоюзу. Ці коши були нараховані за рахунок доходів від російських заморожених активів.
Заморожені активи центрального банку Росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі, за офіційними даними ЄС. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.
У грудні 2025 року російські суверенні активи на рівні Євросоюзу було заморожено безстроково. Україна прагне отримати від Росії репарації за завдану повномасштабною війною руйнування та заподіяну шкоду.