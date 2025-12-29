Україна хоче отримати репарації від Росії, але у США говорять про компенсації, – Зеленський

Україні важливо отримати кошти на відновлення держави.

Україна прагне отримати від Росії репарації за завдану повномасштабною війною руйнування та заподіяну шкоду. Водночас, в США воліють більше говорити про компенсацію, а не репарації. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, у глави держави запитали, чи обговорювали під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом необхідність виплати Росією репарацій для України.

"Передусім ми зацікавлені, щоб Росія віддала нам гроші, і щоб це були репарації. Американці це називають не репараціями, а компенсацією, тому що, я думаю, що їм не дуже подобається слово "репарації", скажу чесно. Але для нас важливо отримати гроші, щоб відновити нашу державу", - повідомив Зеленський.

Відео дня

Водночас, президент України нагадав, що вже з країнами-членами Євросоюзу було вирішено питання репараційних кредитів, бо більшість заморожених російських активів перебуває в країнах ЄС.

"Я радий, що вони підтримали нашу позицію. Перші 100 мільярдів ми отримаємо в найближчі два роки, однаковими траншами. Якщо не буде війни, і дай Боже, щоб не було війни, ми ці гроші будемо витрачати на відновлення нашої держави. Якщо нам прийдеться захищатись, то є за що купувати цей захист", - додав Зеленський.

Репарації для України

Як повідомляв УНІАН, в Європейському Союзі російські суверенні активи було заморожено безстроково.

З метою задоволення нагальних фінансових потреб України на 2026-2027 роки в ЄС вирішили надати Україні позику обсягом 90 млрд євро. Утім, кошти на цю позику будуть взято не безпосередньо із заморожених російських активів, а на основі запозичень на ринках капіталу, підкріплених бюджетними запасами Євросоюзу.

Вас також можуть зацікавити новини: