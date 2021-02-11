Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликає Україну продовжувати шлях реформ.
Про це він повідомив у Twitter.
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За словами Борреля, перед засіданням Ради асоціації Україна-ЄС він "обмінявся думками" з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
"ЄС повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми заохочуємо Україну наполегливо продовжувати порядок денний реформ і готові підтримувати її в отриманні доступу до вакцин від COVID-19», - підкреслив Боррель.
11 лютого в Брюсселі проходить сьоме засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз. На ньому головує віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель. Українську делегацію очолює прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Україна та ЄС
- У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною.
- 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною з Європейським Союзом. До цього воно застосовувалося на тимчасовій основі з 2016 року.
- Угода є основним інструментом для тіснішого зближення України та Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, посиленню економічних зв'язків та взаємної поваги спільних цінностей.
- Економічна частина Угоди, про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення торговельних відносин та економічного розвитку, оскільки відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства, стандартів і регламентів у різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС у ключові сектори української економіки.
- 10 лютого 2021 року Європейська комісія підтвердила готовність розпочати процес перегляду торговельної частини Угоди про асоціацію.
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