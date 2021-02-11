В ЄС переконують у готовності забезпечувати для України доступ до вакцин від коронавірусу.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликає Україну продовжувати шлях реформ.

Про це він повідомив у Twitter.

Читайте такожУкраїна та Євросоюз починають перегляд торговельної частини Угоди про асоціацію

За словами Борреля, перед засіданням Ради асоціації Україна-ЄС він "обмінявся думками" з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"ЄС повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми заохочуємо Україну наполегливо продовжувати порядок денний реформ і готові підтримувати її в отриманні доступу до вакцин від COVID-19», - підкреслив Боррель.

11 лютого в Брюсселі проходить сьоме засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз. На ньому головує віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель. Українську делегацію очолює прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна та ЄС

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною.

1 вересня 2017 року Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною з Європейським Союзом. До цього воно застосовувалося на тимчасовій основі з 2016 року.

Угода є основним інструментом для тіснішого зближення України та Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, посиленню економічних зв'язків та взаємної поваги спільних цінностей.

Економічна частина Угоди, про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення торговельних відносин та економічного розвитку, оскільки відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства, стандартів і регламентів у різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС у ключові сектори української економіки.

10 лютого 2021 року Європейська комісія підтвердила готовність розпочати процес перегляду торговельної частини Угоди про асоціацію.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко