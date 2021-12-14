Прем’єр-міністр Денис Шмигаль перерахував напрямки, на яких Кабмін сконцентрував свою увагу.

Кабінет міністрів у своїй діяльності з розвитку вітчизняної економіки має сім пріоритетних напрямків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час щорічного форуму UkraineInvest "MAKE in UA".

"Якісна імплементація закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями або, як його вже називають, закону про "інвестнянь"; подальша діджиталізація, зменшення бюрократичного навантаження, а також підтримка IT-галузі й IT-сектору; зменшення ролі держави в економіці через приватизацію державних підприємств, а також розвиток державно-приватного партнерства, концесії в різних галузях – від портів, доріг до видобутку газу та інших корисних копалин; завершення земельної реформи, підтримка сільського господарства через розбудову системи зрошення, підтримка інших проектів зі значною доданою вартістю; запуск індустріальних парків; "дешеві та довгі" гроші на розвиток; правильний дизайн ринків, в першу чергу ми говоримо про енергетичні ринки", - повідомив Шмигаль.

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Також він нагадав, що ухвалена цього року Стратегія економічного розвитку України до 2030 року передбачає збільшення вітчизняного валового внутрішнього продукту вдвічі.

Як повідомляв УНІАН, Шмигаль очікує, що цього року рівень прямих іноземних інвестицій в Україну перевищить 6,5 млрд грн.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні за ІІІ квартали 2021 року зафіксовано "рекордний рівень" прямих іноземних інвестицій за останні роки - 4,8 млрд доларів. За його словами, при цьому за весь 2017 рік було 3,7 млрд доларів, а за весь 2018 - 4,5 млрд доларів.

Утім, голова Ради Нацбанку Україні Богдан Данилишин повідомив, що надходження іноземних інвестицій в Україну залишається низькими та не відіграють суттєвої ролі ані в стимулюванні економічної активності, ані в пропозиції іноземної валюти на ринку. Він пояснив, що за перших 9 місяців 2021 року без врахування $5,2 млрд реінвестованих доходів, отриманих нерезидентами в Україні, інвестиції прямих інвесторів у підприємства прямого інвестування в Україні становили лише $744 млн.

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Автор: Дмитро Шварц