Газ у порівнянні з червнем 2020 року здорожчав майже втричі.

На кінець першого півріччя комунальні тарифи в Україні зросли в ціні на 36,4% у порівнянні з червнем 2020 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Що подорожчало найбільше:

газ – у порівнянні з червнем 2020 року здорожчав майже в 3 рази. Індекс інфляції природного газу склав 275,3%.

електроенергія – за рік зросла в ціні на 36,6%,

вартість опалення – за рік зросла на 13,9%

гаряча вода – за рік зросла на 13,9%.

водопостачання - за рік зросло на 11%;

водовідведення - подорожчало на 17,5%.

послуги з утримання та ремонту житла – зросли в ціні на 7,9%

утримання будинків та прибудинкових територій – подорожчало на 3,7%.

Ринок електроенергії: що необхідно знати

Наприкінці грудня 2020 року Кабмін скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії в розмірі 0,9 грн/кВт-год, встановивши єдину ціну в розмірі 1,68 грн/кВт-год.

Наприкінці квітня 2021 року Кабмін вирішив залишити тариф для населення на цьому рівні до 30 Червня.

26 травня НКРЕКП заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

При цьому голова Нацкомісії Валерій Тарасюк зазначив, що заборона імпорту може спровокувати спекуляції на ринку електричної енергії. Тому Нацкомісія має намір моніторити стан роботи ринку і підготовки до наступного опалювального сезону.

31 Травня 2021 року НКРЕКП заявила про те, що розглядає можливість введення обмежень для учасників ринку електроенергії через цінові спекуляції в травні.

Раніше Міністерство енергетики України запропонувало до 1 серпня продовжити чинну модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії.

18 червня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що нова модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії буде представлена найближчими днями. За його словами, нова модель передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць і перегляд тарифу для тих, хто споживає понад 100 кВт-год.

29 червня 2021 року Кабінет міністрів продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

З 1 серпня 2021 року Міністерство енергетики планувало запустити в Україні нову модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії для населення.

Підготовка до опалювального сезону

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

Підвищення тарифів

6 липня 2021 року комунальне підприємство "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ, при цьому в платіжці за червень у киян буде відображено новий рядок з авансовим платежем.

Тепловики заявили, що ціна на газ, який становить основну частину витрат у тарифі на тепло і гарячу воду, катастрофічно зросла, а тарифи комунальних підприємств - ні.

Прогноз

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть вирости до 40%, але це не вирішить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці, вважають в асоціації "Укртеплокомуненерго".

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Автор: Олена Коваленко