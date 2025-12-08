Аналіз показав, що домашні кішки, які походять від близькосхідної африканської дикої кішки, з'явилися в Китаї набагато пізніше.

Перші домашні кішки з'явилися в Китаї за часів правління династії Тан між 618 і 907 роками н.е. через євразійські торгові шляхи, пов'язані з Великим шовковим шляхом. Про це пише The Independent.

Зазначається, що тривалий час вважалося, що кістки кішок, знайдені на археологічних розкопках, свідчать про те, що кішки жили поруч із китайськими землеробськими громадами в кам'яному столітті. Однак новий аналіз ДНК останків, вік яких охоплює понад 5000 років, показує, що ранніми представниками родини котячих були місцеві леопардові кішки, а не домашні.

Важливо, що дослідники проаналізували ДНК 22 особин котячих, узятих із 14 археологічних пам'яток, що охоплюють період від культури Яншао (5400 років тому) до XX століття. Вони виявили, що кішки, які жили поруч із ранніми землеробськими громадами понад 3500 років, були не одомашненими, а дикими леопардовими кішками.

Вчені стверджують, що леопардові кішки, які полювали на гризунів, процвітали поблизу людських поселень щонайменше 5400 років тому і до 150 року нашої ери.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Cell Genomics, перші домашні кішки потрапили до Китаю з Євразії лише в середні віки.

Дослідники датують найбільш ранні останки домашньої кішки в Китаї 706-883 роками нашої ери. Ці рештки були знайдені на археологічній ділянці міста Тунвань у провінції Шеньсі і показали наявність материнської лінії від близькосхідної африканської дикої кішки. Аналіз показав, що у цієї кішки була коротка шерсть і, ймовірно, біле або з білими плямами забарвлення. Вчені заявили:

"Через кілька століть найранішу відому домашню кішку в Китаї, що належить до 730 року нашої ери і реконструйовану як повністю або частково білу, було виявлено в Шеньсі за часів династії Тан".

Цікаво, що ця середньовічна кішка мала схожі генетичні ознаки з сучасними кішками з Казахстану, що підтверджує, що домашні кішки поширилися до Китаю маршрутами Шовкового шляху.

Дослідження пропонує першу детальну генетичну хронологію появи кішок у Китаї, що показує, як домашні види поширювалися та інтегрувалися в людське суспільство. У ньому підкреслюється, яку роль глобальні торговельні мережі, зокрема, Великий шовковий шлях, зіграли не тільки в транспортуванні товарів та ідей, а й у поширенні видів тварин.

"Геномний аналіз, що об'єднує 130 сучасних і стародавніх зразків євразійських кішок, припускає походження китайських домашніх кішок із Леванту та ймовірне поширення через Великий шовковий шлях за посередництва торговців", - додали вчені.

