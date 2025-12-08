Внаслідок ворожих атак на порти Одещини вдруге за рік зафіксували витік соняшникової олії у Сухий лиман.

Унаслідок двох атак РФ на припортову інфраструктуру Одещини акваторія Сухого лиману зазнала масштабного забруднення соняшниковою олією. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

За словами екологів, перша атака була здійснена по порту 9 жовтня 2024 року – тоді сталося руйнування припортової інфраструктури внаслідок ракетної атаки. Внаслідок цього відбувся масштабний витік – понад 125 тонн соняшникової олії потрапило у Сухий лиман. Сума завданих екологічних збитків, розрахована інспекцією, склала 10 млрд 900 млн 368 тис. грн.

"Рівно через рік, 9 жовтня 2025-го, ситуація повторилася. Через нові руйнування того ж об’єкта знову завдано шкоди довкіллю. Цього разу сума збитків становила 2 млрд 745 млн 890 тис. грн", - розповіли у Держінспекції.

Як зауважили у відомстві, обидва інциденти продемонстрували, що об’єкти, пов’язані зі зберіганням та перевалкою речовин, здатних завдавати шкоди водним екосистемам, залишаються вкрай уразливими в умовах воєнних дій.

"Ураження таких об’єктів має безпосередній вплив на морське та прибережне середовище, створюючи додаткові техногенні ризики для регіону", - сказано у повідомленні.

Атаки на порти Одещини: деталі

9 жовтня 2024 року російські війська атакували Одещину балістичними ракетами, які влучили у контейнеровоз Shui Spirit (прапор Панами). У Міністерстві аграрної політики та продовольства України розповіли, що пошкоджень зазнав контейнеровоз з соняшниковою олією (45 контейнерів). Це була гуманітарна допомога для Палестини на замовлення ООН. Загинули восьмеро осіб, 11 отримали поранення.

Вночі 9 жовтня 2025 року російська армія завдала по місту Чорноморськ Одеської області дронового удару, в одному з портів зайнялася пожежа – горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами та деревними паливними пелетами. Постраждали п’ятеро людей.

