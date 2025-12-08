Представники ЄС наголосили, що навіть короткими фразами Маск може ще більше полярізувати світ.

Критика Ілона Маска діяльності установ Європейського Союзу є проявом свободи слова, яка є силою ЄС. Так представники Євросоюзу прокоментували антиєвропейські випади Маска, який назвав ЄС "ворогом Європи", "бюрократичним монстром" і сказав, що його скасувати, пише The Guardian.

Прокоментувати слова Маска журналісти попросили представників Європейської комісії.

"Дозвольте мені сказати, що навіть абсолютно божевільні заяви є частиною свободи слова", – сказала головна речниця Європейської комісії Паула Пінью.

Вона додала, що штраф, який ЄС змусила сплатити компанію Маска, мабуть, не додав Євросоюзу прихильності від Маска. Але сказала, що це було правильним рішенням: "Штраф відображає недотримання закону. Йдеться не про ідеологію. Більше нема чого коментувати".

Свій коментар також надав речник ЄС з питань цифрових технологій Томас Реньє:

"Щодо божевільних заяв, про які ви говорите. Потрібно 1 чи 2 речення, щоб поляризувати світ, щоб створити ескалацію чи напруженість. Потрібні сотні й тисячі речень – і ми робимо це тут, з цієї трибуни – щоб дипломатично заспокоїти напруженість, тому що у нас є багато спільних викликів з нашими американськими друзями. Ви можете назвати це слабкістю. Я називаю це силою. Це європейська сила, і це те, що ми продовжуватимемо робити також з нашими американськими колегами".

Загострення відносин між Маском та ЄС - що треба знати

Нагадаємо, що 5 грудня ЄС зобов'язав компанію Х (колишня Twitter) виплатити штраф у розмірі 120 мільйонів євро за порушення закону Європейського Союзу про модерацію контенту. Єврокомісія вирішила, що X вводив користувачів в оману, перешкоджав аналітикам у доступі до даних і не організував належним чином сховище реклами.

Реакція Маска була бурхливою. У цій же мережі він написав, що ЄС слід скасувати, а суверенітет "повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти свій народ".

Маску відповів голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він написав: "Їдь на Марс. Там немає цензури на нацистські вітання".

