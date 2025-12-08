Запрацює віцеконсульство України в Ряшеві.

Відкрито віцеконсульство України в Ряшеві (Жешуві) в Республіці Польща. Про це повідомляє в Telegram Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що невдовзі нове віцеконсульство розпочне надавати повний спектр консульських послуг для громадян України, які проживають у межах консульського округу.

"Нове віцеконсульство стане шостою консульською установою України в Польщі та надаватиме консульську підтримку близько 60 тисячам українців у Ряшівському, Перемиському, Ярославському та Бещадському повітах", - сказано в повідомленні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що забезпечення належних прав громадян України за кордоном та спрощення доступу до консульських послуг, які надає держава, є пріоритетом для Міністерства закордонних справ. "Де б сьогодні не були українці, вони точно мають знати: консул поруч, держава поруч, про них памʼятають, їхні інтереси будуть представлені, а права – захищені", – зазначив він.

Під час церемонії міністр вручив відзнаки МЗС України "Бурштинове серце" місту-рятівнику Ряшеву (Жешуву) та воєводі Підкарпатського воєводства пані Терезі Кубас-Гуль. При цьому наголосив, що саме це польське місто перше, якому було присвоєно звання "Місто-рятівник". "Саме через нього мільйони українців рухались від війни до безпеки. Це була справжня дорога життя", - відзначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, продовж дев’яти місяців 2025 року українці найчастіше шукали роботу в Польщі в логістичних центрах, промисловості та харчовому виробництві.

Про це свідчать внутрішні дані міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, які є у розпорядженні УНІАН.

Найбільше кандидатів - майже 49% - обирали вакансії робітників з пакування та сортування товарів на складах та в логістичних центрах. На другому місці за популярністю опинилися аграрні та пов’язані з обробкою продуктів напрями (11,2%). До ключових категорій також увійшли: некваліфікована праця в промисловості (9,96%); технічні некваліфіковані роботи (9,5%); м’ясо- та рибопереробка (9,47%).

Саме ці напрями, за даними компанії, формують основу постійного попиту на робочу силу в Польщі й залишаються головними каналами працевлаштування для українських робітників.

