Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо відшкодування Україні збитки, нанесеного збройною агресією Російської Федерації.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Глава держави зазначив, що питання компенсації збитків, викликаних російським вторгненням - це важливий елемент відповідальності, яку має понести держава-агресор.
Повідомляється, що для створення та впровадження механізму компенсації Зеленський сформував спеціальну робочу групу під головуванням керівника офісу президента Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабінету міністрів та провідні українські та зарубіжні юристи-міжнародники.
Учасники наради обговорили хід переговорного процесу щодо примусового вилучення активів РФ на користь України та скоординували кроки в цьому напрямку.
Зокрема, триває робота над створенням спеціальної компенсаційної комісії шляхом укладення багатостороннього міжнародного договору з партнерами. Ця комісія зможе розглядати заяви про відшкодування збитків, завданих війною.
"Важливим кроком для забезпечення міжнародно-правового фундаменту цього механізму стало прийняття 22 червня поточного року Парламентською асамблеєю Ради Європи резолюції, в якій йдеться про те, що Рада Європи буде просувати та забезпечувати впровадження всеосяжної системи відповідальності за агресію проти України шляхом впровадження інституційного компенсаційного механізму для України. Подібна робота ведеться в ОБСЄ, Європарламенті, ООН та інших організаціях", - зазначили в прес-служба ОП.
Крім того, Україна проводить переговори з партнерами щодо того, яким чином російські активи, які зараз заморожені в різних юрисдикціях, можуть бути стягнуті та спрямовані на відшкодування шкоди, заподіяної війною.
Конфіскація російського майна:
5 серпня, Кабінет міністрів затвердив перелік російського майна та активів на території України, які будуть конфісковані на користь держави.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні пропонується конфіскувати понад 900 об'єктів, що належать Російській Федерації.