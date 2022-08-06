Для створення та впровадження механізму компенсації глава держави сформував спеціальну робочу групу під головуванням керівника ОП Єрмака.

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо відшкодування Україні збитки, нанесеного збройною агресією Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави зазначив, що питання компенсації збитків, викликаних російським вторгненням - це важливий елемент відповідальності, яку має понести держава-агресор.

Повідомляється, що для створення та впровадження механізму компенсації Зеленський сформував спеціальну робочу групу під головуванням керівника офісу президента Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабінету міністрів та провідні українські та зарубіжні юристи-міжнародники.

Учасники наради обговорили хід переговорного процесу щодо примусового вилучення активів РФ на користь України та скоординували кроки в цьому напрямку.

Зокрема, триває робота над створенням спеціальної компенсаційної комісії шляхом укладення багатостороннього міжнародного договору з партнерами. Ця комісія зможе розглядати заяви про відшкодування збитків, завданих війною.

"Важливим кроком для забезпечення міжнародно-правового фундаменту цього механізму стало прийняття 22 червня поточного року Парламентською асамблеєю Ради Європи резолюції, в якій йдеться про те, що Рада Європи буде просувати та забезпечувати впровадження всеосяжної системи відповідальності за агресію проти України шляхом впровадження інституційного компенсаційного механізму для України. Подібна робота ведеться в ОБСЄ, Європарламенті, ООН та інших організаціях", - зазначили в прес-служба ОП.

Крім того, Україна проводить переговори з партнерами щодо того, яким чином російські активи, які зараз заморожені в різних юрисдикціях, можуть бути стягнуті та спрямовані на відшкодування шкоди, заподіяної війною.

Конфіскація російського майна:

5 серпня, Кабінет міністрів затвердив перелік російського майна та активів на території України, які будуть конфісковані на користь держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні пропонується конфіскувати понад 900 об'єктів, що належать Російській Федерації.

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