Деякі українці отримають 'зимову тисячу' у січні 2026 року: в уряді пояснили нюанс

Українці, які подали заявку на отримання "Зимової підтримки" з 16 грудня, почнуть отримувати 1000 гривень на початку січня 2026 року. Після нарахування коштів отримувачам надійде SMS-повідомлення.

Як повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, в межах програми "Зимова підтримка" заявки подали рекордні 18 млн українців, торік ця цифра становила 14,4 млн. Найбільша кількість заявок (14,3 млн) була оформлена онлайн через застосунок "Дія", серед них 3,3 млн заявок на дітей, і всім допомога вже нарахована.

Ще 1,9 млн заявок подали у відділеннях "Укрпошти", з них 124 тисячі на дітей - виплати за цими заявками тривають. Майже 2 млн отримувачів пенсій та соціальних виплат через "Укрпошту" отримали "зимову тисячу" на спеціальний рахунок разом із регулярними виплатами.

Куди можна витратити "зимову тисячу"

Загалом "зимову тисячу" можна витрачати на товари українського виробництва - зокрема продукти харчування (крім підакцизних), ліки та книги. Також можна сплачувати комунальні та поштові послуги або робити благодійні внески.

У відомстві відмічають, що найчастіше українці використовують допомогу саме для сплати комунальних послуг, придбання ліків та продуктів харчування.

Торговельні мережі, де можна скористатися "Зимовою підтримкою", поступово розширюються. Зараз оплатити продукти можна у магазинах мереж "Близенько", Auchan, SPAR, Varus, Torba, "Сім23", "Сімі", Novus, Liga prim та Fozzy Group – "Сільпо", "Фора", "THRASH!ТРАШ!", Fozzy.

Крім того, карткою "Національний кешбек" можна розраховуватися за онлайн-покупки на маркетплейсах MAUDAU та Rozetka.

Кошти, отримані на картку "Національний кешбек" через "Дію", потрібно використати до 30 червня 2026 року. Станом на 31 грудня, українці провели платежів на суму понад 8,5 млрд грн.

Отримувачі допомоги через "Укрпошту" як ті, кому виплату сформовано автоматично, так і ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

"Зимова тисяча" та Нацкешбек - останні новини

З 15 листопада по 24 грудня 2025 року всі українці мали можливість оформити заявку на виплату одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень. Кошти надходять на картку "Національний кешбек".

У листопаді змінився перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші "Нацкешбеку". З 11 грудня українці отримали можливість купувати продукти українського виробництва, крім підакцизних, за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек".

З 18 грудня українцям стали доступні онлайн-покупки продуктів за кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку".

