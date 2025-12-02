Після атаки корабель продовжив рухатися своїм ходом та не просив про допомогу.

Російський нафтовий танкер "Мідволга-2", який прямував з Росії до Туреччини із вантажем соняшникової олії, був атакований у 80 милях від північного узбережжя Туреччини.

Про це повідомило Управління морських справ Міністерства транспорту Туреччини в соціальній мережі X.

У повідомленні зазначається, що корабель не просив про допомогу і його 13 членів екіпажу не постраждали. За даними турецького міністерства, танкер продовжує рух до порту Сіноп своїм ходом.

Видання Bloomberg нагадує, що це вже четверний інцидент з кораблями, які пов’язані з РФ за останній тиждень. Видання зазначає, що нещодавно Україна заявила про удари по двох танкерах, які підпадають під санкції за перевезення російської нафти і які були підірвані біля чорноморського узбережжя Туреччини. Ще один танкер постраждав від вибухів біля узбережжя Сенегалу.

Удари по російських кораблях - останні новини

29 листопада стало відомо, що морські дрони Служби безпеки України Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" Росії.

Це вже далеко не перша серія вибухового "страждання" танкерів "тіньового флоту" РФ. Видання Newsweek на початку липня повідомляло про п’ять уражених танкерів.

Цілей для нових морських дронів більше ніж достатньо. Згідно з дослідженням компанії Dryad Global, кількість танкерів у складі так званого "тіньового флоту" Росії зросла з менш ніж 100 на початку 2022 року до 300–600 у 2025-му.

