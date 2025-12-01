Зазначається, що це перший удар по російських суднах, які перебували далеко від українського узбережжя.

Українські морські безпілотники Sea Baby завдали удару по двох російських нафтових танкерах у міжнародних водах Чорного моря біля узбережжя Туреччини.

Видання Forbes пише, що ця атака свідчить про розширення кампанії Києва з використання морських дронів, спрямованої проти нафтових доходів Кремля.

Що відомо про постраждалі судна

Удар припав на судна Kairos і Virat, які зареєстровані в Гамбії, але ідентифіковані західною владою як частина тіньового флоту Росії, призначеного для обходу санкцій.

Зазначається, що США запровадили санкції проти Virat у січні 2025 року, а Європейський союз, Швейцарія, Велика Британія і Канада наслідували їхній приклад. Kairos потрапив до "чорного списку" ЄС у липні 2025 року, а потім і до списків Великої Британії та Швейцарії.

За даними Bloomberg, Kairos повертався до Новоросійська після доставки нафти марки Urals в Індію, тоді як Virat провів більшу частину 2025 року, не діючи в західній частині Чорного моря після санкцій США.

Україна розширює кампанію проти "тіньового флоту" РФ

Україна і раніше проводила успішні морські удари по російських суднах з використанням морських дронів, начинених вибухівкою. Однак ці операції обмежувалися північною частиною Чорного моря. Удари біля узбережжя Туреччини являють собою значне розширення оперативного діапазону, демонструючи поліпшену витривалість дронів і готовність України завдавати ударів по російських об'єктах у міжнародних водах.

Останні атаки відображають намір України завдати шкоди не тільки військовому флоту Росії, а й її глобальним ланцюжкам поставок нафти. Київ зосереджений на зміні підходу компаній, які намагаються брати участь у підтримці нафтової торгівлі Росії. Стратегія України має дедалі скоординованіший вигляд: вона завдає шкоди як суднам, що транспортують російську нафту, так і інфраструктурі, що забезпечує цей експорт.

При цьому адміністрація президента США Дональда Трампа все частіше намагається підштовхнути Київ до укладення угоди, яка, на думку багатьох аналітиків, вигідна Москві. Зі свого боку Україна прагне відновити баланс у переговорах, а це означає посилення тиску на Кремль.

Українські морські дрони показали, що можуть бити по кораблях, що знаходяться далеко від лінії фронту. "Тіньовий флот", побудований для обходу санкцій, виявився більш вразливим, ніж очікувалося. У міру того, як удари по суднах віддаляються від українських берегів, змінюється розрахунок витрат для компаній і судновласників, які обслуговують торгівлю російською нафтою. З урахуванням того, що Київ готовий завдавати ударів безпосередньо по "тіньовому флоту", цей ризик буде тільки зростати.

Торгівля російською нафтою - останні новини

Нафта і нафтопродукти залишаються єдиним найважливішим джерелом доходу Росії. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у жовтні Москва заробила 13,1 мільярда доларів на продажі сирої нафти і нафтопродуктів - це, як і раніше, значна сума, хоча і на 2,3 млрд доларів менше, ніж за той самий період минулого року.

За даними Reuters, доходи Росії від нафти і газу в листопаді скоротяться приблизно на 35% до 6,59 млрд доларів, що є частиною ширшого падіння на 22% цього року, оскільки дешевша нафта і сильніший рубль стискають найважливіше джерело доходу Кремля.

