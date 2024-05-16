Лазуткін зазначив, що рішення про обмеження приймає суд.

З 18 травня в Україні набирає чинності оновлений закон про мобілізацію. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону пояснив, в якому випадку військовозобов’язаного громадянина можуть обмежити в праві керування авто.

"У законі є чітко прописана схема. Людині, яка ухиляється протягом 5 днів з моменту, коли людина має з’явитися в ТЦК та СП по повістці, надсилається вимога по виконанню обов’язку військовозобов’язаного. Після цього, якщо людина протягом 10 днів ігнорує і її, добровільно не приходить, не оновлює, не уточнює свої дані в ТЦК та СП, йде звернення до суду. А суд вже приймає рішення стосовно обмеження керування транспортним засобом", – акцентував Лазуткін.

Речник Міноборони додав: щоб не лякати людей, треба зазначити, що це – тимчасове обмеження.

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"Якщо людина оновлює свої дані, уточнює їх, то відповідно це обмеження скасовується", – підкреслив він.

Щодо військово-транспортного обов'язку, то на потреби ЗСУ вилучають спецтехніку, тому громадянам не варто боятись, що заберуть транспорт особистого керування, зауважив Лазуткін.

"До речі, про транспортні засоби хочу зазначити, що є військово-транспортний обов'язок. Багато хто перелякався, що будуть забирати автівки. Насправді – ні. Він давно вже діє, і це не нова норма. Як ми бачимо, залучались деякі автівки, переважно це спеціальний транспорт у державних установ. Але легкові автомобілі, особливо масово, ніхто у людей не забирав. Знову ж таки, для цього є відповідна норма, передусім це в першу чергу буде стосуватися спецтехніки", – резюмував речник Міноборони.

Мобілізація в Україні: важливі моменти

Після 18 травня, коли в Україні набере чинності оновлений закон про мобілізацію, всі військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років протягом 60 діб мають оновити свої дані у ТЦК. Згідно закону, за порушення правил військового обліку в особливий період передбачається штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень. При цьому, штрафи можуть накладатися декілька разів за різні види порушень.

Крім того, військовозобов’язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначав, що наразі в Україні немає такої норми, що повістка вважається врученою через те, що її кинули у поштову скриньку. Наголошується, що повістка вважається врученою, якщо вона передана особисто громадянину під підпис.

Водночас військовозобов’язані, яких не знайшли, і ті що не матимуть бажання навідуватися до ТЦК та СП, "стимулюватимуть" в інший спосіб. Зокрема, відповідно до нового закону, через суд їх можуть позбавляти права керування авто до того часу, поки вони не навідаються до військкомату.

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