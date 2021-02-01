До CPTPPвходять Австралія, Бруней, В'єтнам, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур, Чилі та Японія.

1 лютого Великобританія офіційно поінформувала 11 країн-членів "Всеосяжної та прогресивної угоди для Транстихоокеанського партнерства"(CPTPP) про намір вступити в торговий блок.

Про це написала в Twitter міністр торгівлі Британії Ліз Трусс.

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Вона зазначила, що членство в CPTPP полегшить доступ на ринки деяких з найбільш швидкозростаючих економік світу, дозволить створити нові робочі місця у Великобританії та поліпшити глобальну торговельну систему.

«Ми стоїмо на початку черги та з нетерпінням чекаємо на початок офіційних переговорів у найближчі місяці», — зазначила міністр.

У британському уряді підкреслили, що Британія подала заявку на приєднання до CPTPP через рік після виходу з Євросоюзу, який також є одним з найбільших торгових блоків у світі.

CPTPP було створено після того, як у січні 2017 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Транстихоокеанського партнерства. До CPTPP входять Австралія, Бруней, В'єтнам, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур, Чилі та Японія. У країнах-членах блоках проживає близько 500 млн осіб.

Зона вільної торгівлі з Великобританією: що відомо

8 жовтня 2020 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та партнерство.

16 грудня Верховна Рада ратифікувала дану угоду.

З 1 січня 2021 року набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та Великою Британією.

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Автор: УНІАН