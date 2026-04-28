Найгірший показник за 25 років: понад половина американців скаржаться на фінансові проблеми

Вже п’ятий рік поспіль більше американців говорять про погіршення фінансового стану, ніж про його покращення.

Частка американців, які вважають, що їхнє фінансове становище погіршується, досягла найвищого рівня за останні 25 років. Як пише Axios, про це свідчать нові дані Gallup.

"Американці стикаються з фінансовими труднощами після років високої інфляції та нещодавнього стрибка цін на пальне через війну з Іраном – це створює серйозний виклик для президента Трампа (президент США ДональдТрамп, - УНІАН) та республіканців напередодні проміжних виборів", - пише видання.

Згідно з опитуванням, проведеним 1–15 квітня, 55% респондентів заявили про погіршення своїх фінансів – це більше, ніж 53% торік і 47% у 2024 році. Це найвищий показник з 2001 року та перевищує навіть рівні, зафіксовані під час фінансової кризи та пандемійної рецесії.

Відео дня

Експерти зазначають, що це вже п’ятий рік поспіль, коли більше американців говорять про погіршення фінансового стану, ніж про його покращення. Найчастіше як головну проблему респонденти називають вартість життя – так відповіли 31%. Ще 13% вказали на витрати на енергію, і це на 10 відсоткових пунктів більше, ніж торік, а також найвищий показник із 2008 року.

Попри те, що інфляція вже знизилася порівняно з піком 2022 року, вона залишається вищою, ніж під час попереднього президентського терміну Трампа.

Додатковий тиск на домогосподарства створило нещодавнє зростання цін на пальне: середня ціна галона бензину становить 4,11 долара, тоді як до початку війни вона була нижчою за 3 долари.

Економіка США - останні новини

Згідно з опитуванням Washington Post-ABC News-Ipsos у лютому, більшість американців не схвалюють політику Трампа щодо економіки, інфляції та мит. Виборці страждають від багаторічних високих цін і відчувають проблеми з доступністю товарів та послуг.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявляв, що США мчать назустріч банкрутству, оскільки державний борг продовжує зростати. За даними американського Міністерства фінансів, державний борг країни на даний момент становить 38,96 трильйона доларів – і він продовжує зростати, оскільки федеральні витрати перевищують доходи.

