Економіка Греції останні 3 роки стабільно зростала завдяки інвестиціям, внутрішньому попиту та туризму.

Греція перестане бути країною єврозони з найбільшою заборгованістю вже до кінця цього року, оскільки її державний борг стане нижчим, ніж у Італії. Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що борг Греції скоротиться приблизно до 137% ВВП цього року з 145,9% у 2025 році, повідомили агентству двоє високопосадовців. Натомість Італія прогнозує зростання боргу до пікового рівня 138,6% ВВП у 2026 році – на 1,5 в.п. більше, ніж у 2025-му (137,1%).

Обидва чиновники, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що вже з цього року Греція перестане бути найбільш закредитованою країною єврозони. Вони додали, що нову оцінку співвідношення боргу до ВВП буде включено до багаторічного фіскального плану країни, який наприкінці цього місяця подадуть до Європейської комісії.

Згідно з бюджетним планом Італії, її держборг залишатиметься приблизно стабільним на рівні 138,5% у 2027 році, після чого знизиться до 137,9% у 2028 році та до 136,3% у 2029-му.

Державний борг Греції – найвищий у єврозоні протягом останніх двох десятиліть – уже скоротився більш ніж на 60 відсоткових пунктів: з пікових 209,4% ВВП у 2020 році до 145,9% торік.

Країна, яка оговтується після десятирічної фінансової кризи та трьох програм фінансової допомоги на суму близько 280 млрд євро, планує достроково погасити кредити приблизно на 7 млрд євро з першого пакета допомоги пізніше цього року.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні неодноразово заявляла, що борг країни почав би знижуватися раніше та швидше, якби не негативний вплив державних стимулів у будівництві, запроваджених її попередниками. Після потужного відновлення після пандемії COVID-19 Італія повернулася до звичної ролі однієї з найповільніших економік єврозони.

У 2023–2025 роках країна демонструвала зростання ВВП нижче 1% три роки поспіль, попри стабільний приплив мільярдів євро з фондів відновлення ЄС. За прогнозами Мінфіну країни, така динаміка збережеться до 2029 року.

Водночас економіка Греції протягом останніх трьох років стабільно зростала більш ніж на 2% щороку, перевищуючи середній показник ЄС завдяки інвестиціям, внутрішньому попиту та туризму.

За результатами 2025 року економіка Німеччини зросла вперше з 2022 року. Країна нарешті змогла подолати тривалий промисловий спад: зростання було обумовлене споживанням домогосподарств і державними витратами, водночас інвестиції скоротилися, а торгівля мала стримуючий вплив.

Слід зазначити, що війна на Близькому Сході матиме непоправний вплив на світову економіку, в тому числі і на ЄС. Наступні чотири тижні покажуть, чи загрожує Європі нова криза або лише тимчасове уповільнення відновлення.

