Євро падає через напруження між США та Іраном

Єдина європейська валюта залишається переоціненою.

Євро коливається поблизу найнижчого рівня за місяць. США готуються до можливого удару по Ірану, що сприяє зміцненню долара.

Видання Bloomberg повідомляє, що єдина валюта ЄС впала приблизно на 0,8% цього тижня - найгірший показник за три місяці. Зараз євро торгується на рівні близько 1,1765 долара в Лондоні.

Останнє зниження відбулося на тлі досягнення цін на нафту шестимісячного максимуму та посилення тиску США на Іран з метою досягнення угоди щодо його ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп дав Ірану максимум 15 днів на укладення угоди. Американські військові нарощують величезні сили перед можливим ударом по великому виробнику нафти, що стало найбільшим розгортанням з 2003 року. Вищі ціни на нафту сприяють більш широкому попиту на долар.

Євро залишається переоціненим, оскільки геополітичні ризики ще не враховані в ціні, вважає валютний стратег ING Bank NV Франческо Пезоле. Це означає більші ризики зниження для валют. У разі значної ескалації пара євро/долар може торгуватися навіть по 1,16, каже аналітик. Загалом трейдери зосереджені на захисті від наслідків короткострокового ослаблення євро.

Курс євро в Україні – останні новини

В кінці тижня євро в Україні значно подешевшало. Нацбанк встановив на 20 лютого офіційний курс європейської валюти на рівні 50,92 гривні. Тож гривня зміцнилась одразу на 34 копійки.

В "ПриватБанку" 20 лютого курс євро знизився на 15 копійок і становить 51,35 гривні за євро. Продати євро можна за курсом 50,35 гривні.

