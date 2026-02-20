Актор озвучування 'Відьмака' склав рейтинг коханок Геральта: Йен навіть не в топ-2

На перше місце він поставив Шані, з якою відьмак зустрічається в доповненні "Кам'яні серця".

Актор Даг Кокл, який подарував голос Геральту в англійських версіях ігрової трилогії The Witcher, висловив досить несподівану думку про романтичні лінії серії. В новому інтерв'ю він вирішив скласти рейтинг коханок Геральта.

Поки фанати Єнніфер і Тріс сперечаються, яка з чарівниць більше підходить Геральту, актор озвучування зізнався, що йому ближча Шані, з якою відьмак зустрічається в доповненні "Кам'яні серця". Кокл пояснив, що в Шані йому імпонує її здоровий погляд на Геральта і легкість у спілкуванні.

При цьому, якщо вибирати між Трісс і Йен, то Кокл віддасть перевагу першій, оскільки актор небайдужий до рудоволосих, а також тому, що їхні стосунки з Геральтом здаються більш невимушеними і дружніми. Другу він взагалі назвав "сварливою мамкою", яка постійно вичитує Геральта і ставиться до нього, як до вихованця.

Проте він підкреслив, що обидві "прекрасні жінки": розумні, красиві і сильні, кожна по-своєму доповнює історію відьмака. А вибір між ними в кінці кінців – питання особистого смаку, і що немає однозначно "правильної" відповіді в безперервній дискусії серед фанатів серії.

На четверте місце актор поставив Кейру Мец, назвавши її "другорядним романтичним інтересом", а на останнє – "психопатку" Сіанну з другого DLC, від якої виконавець він порекомендував триматися подалі.

Також Кокл зазначив, що з усіх локацій йому найбільше подобаються острови Скелліге. На другому місці йде Каер Морхен, багато в чому тому, що це будинок Геральта і майданчик для найкумедніших сцен, на кшталт пиятики відьмаків. А замиває трійку лідерів Туссент з доповнення "Кров і вино".

Раніше Даг Кокл підтвердив, що Геральт все ж з'явиться в "Відьмаку 4", хоч і не в якості центрального персонажа. Після чого CD Projekt попросила актора більше нічого не розповідати про гру.

За чутками, в розробці знаходиться нове сюжетне DLC для "Відьмака 3", яке виступить сюжетним мостом між старою трилогією і новим етапом саги.

