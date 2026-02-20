Столицю Іспанії визнали найкращим напрямком Європи на 2026 рік: чим він буде дивувати

Всього до рейтингу потрапили 20 міст і регіонів по всій Європі.

Іспанську столицю Мадрид визнали найкращим напрямком Європи для відвідування у 2026 році, незважаючи на складну ситуацію з надмірним туризмом у країні.

Всього в рейтинг від впливового порталу European Best Destinations потрапили 20 міст і регіонів по всій Європі.

Як визначали переможця

Переможець визначався на основі голосів понад 1,3 мільйона мандрівників із 154 країн. Перед початком публічного голосування команда фахівців з туризму проаналізувала понад 500 напрямків по всій Європі.

На першому етапі враховувалися ключові показники ефективності, такі як зростання туризму, збільшення кількості онлайн-запитів, зростання популярності в соціальних мережах, а також прихильність кожного напрямку принципам сталого розвитку, доступності та місцевого розвитку. На основі цього аналізу було відібрано 20 напрямків для формування рейтингу.

Мадрид – найкращий європейський напрямок на 2026 рік

Як відзначають автори рейтингу, лідерство Мадрида підтверджує його трансформацію в одну з найпривабливіших столиць Європи, де культура, спосіб життя, гастрономія та якість життя зливаються воєдино з рідкісною інтенсивністю.

Однак воно також відображає більш широку тенденцію, що визначає туристичний ландшафт Європи: напрямки, що визначаються ідентичністю, досконалістю та емоційним впливом, формують майбутнє туризму.

У самому центрі культурного життя Мадрида знаходиться внесений до списку ЮНЕСКО "Золотий трикутник мистецтв", що об'єднує музеї Прадо, Рейна Софія і Тіссена-Борнеміса в унікальному міському коридорі, де співіснують мистецтво, архітектура і природа.

Однак культурна енергія Мадрида простягається далеко за межі цих установ. Такі райони, як Карабанчель, колись промислові, були переосмислені художниками і дизайнерами, перетворившись на жваві центри експериментальних галерей, студій і сучасного мистецтва, що відображають постійне оновлення міста.

Мадрид також є батьківщиною фламенко-таблао – живого вираження культурної ідентичності Іспанії, яке продовжує формувати емоційний ландшафт міста.

При цьому завдяки більш ніж 3000 сонячним годинам на рік, Мадрид розкривається на відкритому повітрі. Елегантні бульвари, жваві площі й великий парк Ретіро визначають спосіб життя, заснований на відкритості та взаємозв'язку. Дні плавно перетікають у довгі вечори, наповнені культурою терас, зустрічами на дахах і однією з найдинамічніших гастрономічних сцен Європи, де авангардна кухня співіснує з історичними тавернами, що зберігають традиції поколінь.

Що ще відрізняє Мадрид, так це його чудовий баланс – вишуканий, але доступний, яскравий, але комфортний для життя. Місто розширило зелені зони, приділило пріоритетну увагу пішохідним зонам і розробило одну з найефективніших в Європі систем громадського транспорту, підтверджуючи свою довгострокову прихильність до сталого розвитку та якості міського середовища. Відвідувачі бачать столицю, яка пульсує енергією, зберігаючи при цьому свій людський масштаб і автентичність.

"Для Мадрида величезна гордість отримати це визнання як найкращого європейського туристичного напрямку 2026 року. Ця нагорода ставить наше місто в центр європейського туристичного діалогу і підтверджує силу проекту, заснованого на культурі, відкритості та якості життя. Для Мадрида це можливість продовжувати приймати гостей з усього світу, забезпечуючи при цьому позитивний внесок туризму в енергію, процвітання і самобутність міста", – заявила радниця з туризму міської ради Мадрида Альмудена Майльо.

20 найкращих напрямків Європи для поїздки в 2026 році

Інші ідеї для подорожей Європою в 2026 році за версією European Best Destinations

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше портал European Best Destinations визнав кіпрську столицю Нікосію найкращим культурним напрямком Європи для відвідування в 2026 році.

Також експерти видання визнали курортне містечко Цавтат-Конавле, розташоване на березі Адріатичного моря в Хорватії, найелегантнішим прибережним курортом Європи для відвідування в 2026 році.

При цьому затишне словенське містечко Марібор в European Best Destinations несподівано визнали винною столицею Європи в 2026 році.

