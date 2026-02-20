Столицю Іспанії визнали найкращим напрямком Європи на 2026 рік: чим він буде дивувати

Іспанську столицю Мадрид визнали найкращим напрямком Європи для відвідування у 2026 році, незважаючи на складну ситуацію з надмірним туризмом у країні.

Всього в рейтинг від впливового порталу European Best Destinations потрапили 20 міст і регіонів по всій Європі.

Як визначали переможця

Переможець визначався на основі голосів понад 1,3 мільйона мандрівників із 154 країн. Перед початком публічного голосування команда фахівців з туризму проаналізувала понад 500 напрямків по всій Європі.

На першому етапі враховувалися ключові показники ефективності, такі як зростання туризму, збільшення кількості онлайн-запитів, зростання популярності в соціальних мережах, а також прихильність кожного напрямку принципам сталого розвитку, доступності та місцевого розвитку. На основі цього аналізу було відібрано 20 напрямків для формування рейтингу.

Мадрид – найкращий європейський напрямок на 2026 рік

Як відзначають автори рейтингу, лідерство Мадрида підтверджує його трансформацію в одну з найпривабливіших столиць Європи, де культура, спосіб життя, гастрономія та якість життя зливаються воєдино з рідкісною інтенсивністю.

Однак воно також відображає більш широку тенденцію, що визначає туристичний ландшафт Європи: напрямки, що визначаються ідентичністю, досконалістю та емоційним впливом, формують майбутнє туризму.

У самому центрі культурного життя Мадрида знаходиться внесений до списку ЮНЕСКО "Золотий трикутник мистецтв", що об'єднує музеї Прадо, Рейна Софія і Тіссена-Борнеміса в унікальному міському коридорі, де співіснують мистецтво, архітектура і природа.

Однак культурна енергія Мадрида простягається далеко за межі цих установ. Такі райони, як Карабанчель, колись промислові, були переосмислені художниками і дизайнерами, перетворившись на жваві центри експериментальних галерей, студій і сучасного мистецтва, що відображають постійне оновлення міста.

Мадрид також є батьківщиною фламенко-таблао – живого вираження культурної ідентичності Іспанії, яке продовжує формувати емоційний ландшафт міста.

При цьому завдяки більш ніж 3000 сонячним годинам на рік, Мадрид розкривається на відкритому повітрі. Елегантні бульвари, жваві площі й великий парк Ретіро визначають спосіб життя, заснований на відкритості та взаємозв'язку. Дні плавно перетікають у довгі вечори, наповнені культурою терас, зустрічами на дахах і однією з найдинамічніших гастрономічних сцен Європи, де авангардна кухня співіснує з історичними тавернами, що зберігають традиції поколінь.

Що ще відрізняє Мадрид, так це його чудовий баланс – вишуканий, але доступний, яскравий, але комфортний для життя. Місто розширило зелені зони, приділило пріоритетну увагу пішохідним зонам і розробило одну з найефективніших в Європі систем громадського транспорту, підтверджуючи свою довгострокову прихильність до сталого розвитку та якості міського середовища. Відвідувачі бачать столицю, яка пульсує енергією, зберігаючи при цьому свій людський масштаб і автентичність.

"Для Мадрида величезна гордість отримати це визнання як найкращого європейського туристичного напрямку 2026 року. Ця нагорода ставить наше місто в центр європейського туристичного діалогу і підтверджує силу проекту, заснованого на культурі, відкритості та якості життя. Для Мадрида це можливість продовжувати приймати гостей з усього світу, забезпечуючи при цьому позитивний внесок туризму в енергію, процвітання і самобутність міста", – заявила радниця з туризму міської ради Мадрида Альмудена Майльо.

20 найкращих напрямків Європи для поїздки в 2026 році

  1. Мадрид, Іспанія.
  2. Нікосія, Кіпр.
  3. Штирійський край, Словенія.
  4. Верона, Італія.
  5. Париж, Франція.
  6. Камара-де-Лобуш, Мадейра, Португалія.
  7. Алачати, Туреччина.
  8. Бурано, Італія.
  9. Лісабон, Португалія.
  10. Альмерія, Андалусія, Іспанія.
  11. Ставангер, Норвегія.
  12. Узбережжя Вісентіна, Португалія.
  13. Ано Куфоніссі, острів Хора, Греція.
  14. Бегур, Іспанія.
  15. Чефалу, Сицилія, Італія.
  16. Авлемонас, острів Кіферія, Греція.
  17. Боза, Сардинія, Італія.
  18. Равелло, Італія.
  19. Острів Прочіда, Італія.
  20. Таорміна, Сицилія, Італія.

Інші ідеї для подорожей Європою в 2026 році за версією European Best Destinations

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше портал European Best Destinations визнав кіпрську столицю Нікосію найкращим культурним напрямком Європи для відвідування в 2026 році.

Також експерти видання визнали курортне містечко Цавтат-Конавле, розташоване на березі Адріатичного моря в Хорватії, найелегантнішим прибережним курортом Європи для відвідування в 2026 році.

При цьому затишне словенське містечко Марібор в European Best Destinations несподівано визнали винною столицею Європи в 2026 році.

