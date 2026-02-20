Столицю Іспанії визнали найкращим напрямком Європи на 2026 рік: чим він буде дивувати

Іспанську столицю Мадрид визнали найкращим напрямком Європи для відвідування у 2026 році, незважаючи на складну ситуацію з надмірним туризмом у країні.
Всього в рейтинг від впливового порталу European Best Destinations потрапили 20 міст і регіонів по всій Європі.
Як визначали переможця
Переможець визначався на основі голосів понад 1,3 мільйона мандрівників із 154 країн. Перед початком публічного голосування команда фахівців з туризму проаналізувала понад 500 напрямків по всій Європі.
На першому етапі враховувалися ключові показники ефективності, такі як зростання туризму, збільшення кількості онлайн-запитів, зростання популярності в соціальних мережах, а також прихильність кожного напрямку принципам сталого розвитку, доступності та місцевого розвитку. На основі цього аналізу було відібрано 20 напрямків для формування рейтингу.
Мадрид – найкращий європейський напрямок на 2026 рік
Як відзначають автори рейтингу, лідерство Мадрида підтверджує його трансформацію в одну з найпривабливіших столиць Європи, де культура, спосіб життя, гастрономія та якість життя зливаються воєдино з рідкісною інтенсивністю.
Однак воно також відображає більш широку тенденцію, що визначає туристичний ландшафт Європи: напрямки, що визначаються ідентичністю, досконалістю та емоційним впливом, формують майбутнє туризму.
У самому центрі культурного життя Мадрида знаходиться внесений до списку ЮНЕСКО "Золотий трикутник мистецтв", що об'єднує музеї Прадо, Рейна Софія і Тіссена-Борнеміса в унікальному міському коридорі, де співіснують мистецтво, архітектура і природа.
Однак культурна енергія Мадрида простягається далеко за межі цих установ. Такі райони, як Карабанчель, колись промислові, були переосмислені художниками і дизайнерами, перетворившись на жваві центри експериментальних галерей, студій і сучасного мистецтва, що відображають постійне оновлення міста.
Мадрид також є батьківщиною фламенко-таблао – живого вираження культурної ідентичності Іспанії, яке продовжує формувати емоційний ландшафт міста.
При цьому завдяки більш ніж 3000 сонячним годинам на рік, Мадрид розкривається на відкритому повітрі. Елегантні бульвари, жваві площі й великий парк Ретіро визначають спосіб життя, заснований на відкритості та взаємозв'язку. Дні плавно перетікають у довгі вечори, наповнені культурою терас, зустрічами на дахах і однією з найдинамічніших гастрономічних сцен Європи, де авангардна кухня співіснує з історичними тавернами, що зберігають традиції поколінь.
Що ще відрізняє Мадрид, так це його чудовий баланс – вишуканий, але доступний, яскравий, але комфортний для життя. Місто розширило зелені зони, приділило пріоритетну увагу пішохідним зонам і розробило одну з найефективніших в Європі систем громадського транспорту, підтверджуючи свою довгострокову прихильність до сталого розвитку та якості міського середовища. Відвідувачі бачать столицю, яка пульсує енергією, зберігаючи при цьому свій людський масштаб і автентичність.
"Для Мадрида величезна гордість отримати це визнання як найкращого європейського туристичного напрямку 2026 року. Ця нагорода ставить наше місто в центр європейського туристичного діалогу і підтверджує силу проекту, заснованого на культурі, відкритості та якості життя. Для Мадрида це можливість продовжувати приймати гостей з усього світу, забезпечуючи при цьому позитивний внесок туризму в енергію, процвітання і самобутність міста", – заявила радниця з туризму міської ради Мадрида Альмудена Майльо.
20 найкращих напрямків Європи для поїздки в 2026 році
- Мадрид, Іспанія.
- Нікосія, Кіпр.
- Штирійський край, Словенія.
- Верона, Італія.
- Париж, Франція.
- Камара-де-Лобуш, Мадейра, Португалія.
- Алачати, Туреччина.
- Бурано, Італія.
- Лісабон, Португалія.
- Альмерія, Андалусія, Іспанія.
- Ставангер, Норвегія.
- Узбережжя Вісентіна, Португалія.
- Ано Куфоніссі, острів Хора, Греція.
- Бегур, Іспанія.
- Чефалу, Сицилія, Італія.
- Авлемонас, острів Кіферія, Греція.
- Боза, Сардинія, Італія.
- Равелло, Італія.
- Острів Прочіда, Італія.
- Таорміна, Сицилія, Італія.
Інші ідеї для подорожей Європою в 2026 році за версією European Best Destinations
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше портал European Best Destinations визнав кіпрську столицю Нікосію найкращим культурним напрямком Європи для відвідування в 2026 році.
Також експерти видання визнали курортне містечко Цавтат-Конавле, розташоване на березі Адріатичного моря в Хорватії, найелегантнішим прибережним курортом Європи для відвідування в 2026 році.
При цьому затишне словенське містечко Марібор в European Best Destinations несподівано визнали винною столицею Європи в 2026 році.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Експерти назвали 5 міст Європи, які краще відвідати вже цього року
- Названо найкращий пляж світу 2026 року: де розташований цей тропічний рай
- Названо сім нових чудес світу, які туристам варто відвідати в 2026 році
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.