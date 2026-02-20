На Байкалі провалився під лід УАЗ із китайськими туристами, семеро загиблих

Одному туристу вдалося врятуватися.

Автомобіль марки "УАЗ" з китайськими туристами провалився під лід на Байкалі. Семеро туристів та водій УАЗу загинули, одному туристу вдалося врятуватися, повідомило The Іndependent.

Повідомляється, що під машиною, що рухалася по льодовій дорозі, різко провалився лід і вона застрягла у воді. Російська прокуратура заявила, що з'ясовує обставини.

Видання зазначило, що в останні роки в Росії різко зріс китайський туризм. Зазначається, що причина - політичне зближення країн та стратегічне партнерство "без обмежень", що було оголошеного минулого року. Окрім цього, Росія та Китай запровадили взаємний безвізовий режим для подорожей.

У виданні додали, що цієї пори року на Байкалі китайським туристам пропонують численні зимові розваги на замерзлому просторі острова.

Скорочення туристичного потоку між Європою та США

Як повідомляв УНІАН, на тлі помітного погіршення відносин між Європою і США, не лише європейці тепер уникають туристичних поїздок до Америки, але й американці скоротили кількість візитів до Європи. Цим, схоже, користуються мандрівники з Китаю та Індії.

Дані платформи Cirium, що аналізує авіаперевезення, свідчать про тренд до падіння туристичного потоку між США і Європою. Так, бронювання авіаквитків з Європи до США в період з жовтня до кінця січня вже скоротилося на 14,2%, а бронювання зі США до Європи – на 7,3%.

Однак вибуття американських туристів не заважає Європі нарощувати заробітки в галузі, оскільки на континент їдуть гості з інших кінців світу. Очікується, що загальна кількість іноземних гостей в Європі цього року зросте на 6,2%.

