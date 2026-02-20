Їх розмітають покупці: названо найпопулярніші мотоцикли в Україні

У категорії нових мотоциклів основну частку ринку контролюють китайські бренди.

Ринок мототехніки в січні 2026 року залишився стійким до сезонних коливань, підтверджуючи зміну підходів українців до використання двоколісного транспорту. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

За словами фахівців, мотоцикл в Україні остаточно перестав бути предметом розкоші чи хобі та став засобом першої необхідності.

За перший місяць року на внутрішньому ринку було укладено 1859 угод купівлі-продажу, що на 120% більше, ніж у січні минулого року. Імпорт уживаних мотоциклів склав 135 одиниць, що на 42,6% менше порівняно з груднем. Продажі нових мотоциклів досягли 1210 одиниць – це на 5% більше, ніж у січні 2025 року, але на 16% менше за грудневі показники.

Внутрішній ринок

На внутрішньому вторинному ринку чітко виділяються два напрямки. По-перше, зберігається висока ліквідність класичних японських мотоциклів від Honda (224 одиниці), Yamaha (171), Suzuki (129) та Kawasaki (103). Ці бренди становлять основу якісної вживаної техніки, яка стабільно змінює власників незалежно від сезону.

З іншого боку, на вторинному ринку активно зростає присутність китайських брендів. Мотоцикли Lifan (147), Musstang (63) та Spark (55) дедалі частіше перепродаються всередині країни, що свідчить про насичення ринку доступними бюджетними моделями.

Імпорт вживаних мотоциклів

Січень традиційно залишається найменш активним місяцем для імпорту вживаних мотоциклів. Наразі до країни надходять переважно поодинокі екземпляри, цінні для колекціонерів або придбані на аукціонах заздалегідь.

Окрім класичних японських брендів, у сегменті вживаних мотоциклів помітна присутність американських Harley-Davidson (9 одиниць) та Indian (5), а також європейських BMW (5), Triumph (4), Ducati (2) і KTM (2).

Для більшості імпортерів січень слугує періодом логістичної підготовки до весняного попиту, коли обсяги реєстрацій традиційно зростають.

Нові мотоцикли

У сегменті нових мотоциклів домінують китайські бренди, які стають основним засобом пересування в регіонах. Лідерами продажів став Spark (180 одиниць), Lifan (141) та Forte (130). Це максимально проста та доступна техніка, що замінює громадський транспорт або застарілі радянські моделі.

Також на ринку відносно широко представлений індійський бренд Bajaj (83), який утримує свої позиції завдяки надійності – важливого фактора для утилітарного використання.

На українському авторинку відбулися великі зміни. Січень 2026 року ознаменувався поверненням до витоків у сегменті силових установок, адже грудневий ажіотаж навколо електромобілів різко спав.

Двигуни внутрішнього згоряння поступово відновлюють свої позиції, хоча це радше результат ситуативних обставин, ніж еволюційних змін. Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні скасували пільги з ПДВ на імпорт електромобілів, що призвело до здорожчання електрокарів.

Крім того, в січні 2026 року на внутрішньому ринку України було укладено 3553 угоди купівлі-продажу вживаних електромобілів. Серед моделей із величезним відривом лідирує Nissan Leaf, який залишається найбільш зрозумілим і доступним варіантом для українських споживачів.

