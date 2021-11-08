Окрім заниження оборотів, підприємці також ділять їх на кількох ФОПів.

Найбільші бізнеси спрощеної системи оподаткування, які занижують доходи для податкової, - це підприємці 2-ї групи: HoReCA (40% бізнесменів), торгівля (30%) та переробна промисловість (26%).

Про це йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Зазначається, що підприємці цих секторів аномально часто звітують про доходи "впритул" до лімітів груп та порогу обов'язкового застосування касових апаратів (РРО). Окрім заниження оборотів, підприємці також ділять їх на кількох ФОПів — це допомагає платити менше податків, але б’є по конкуренції та бюджету.

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Економісти пояснюють, що зловживання спрощеною системою створює нерівні умови для бізнесу, який працює на загальній системі, стимулює попит на "схемний" ПДВ та спрощує збут нелегального імпорту. Втрати економіки країни від цього більші, ніж прямі втрати бюджету від недобору податків зі спрощенців.

Щоб зменшити зловживання, спеціалісти рекомендують переорієнтувати критерії 1-2 групи на справжній самозайнятий та малий бізнес, не відкладати запровадження обов’язкових касових апаратів для готівкових операцій та запровадити обов’язкове ПДВ для підприємств роздрібної торгівлі групи 3 спрощеної системи оподаткування.

Як зазначив старший економіст ЦЕС Юрій Гайдай, 1-2 групам спрощеної системи слід повернути їхню початкову функцію — сприяння легалізації та росту самозайнятих підприємців та малого бізнесу — дрібних побутових послуг, "кафе одного стільця", продажу самостійно виготовленого та вирощеного.

"Водночас торгівлю, готельний та ресторанний бізнес потрібно позбавити доступу до 2-ї групи. На другій групі не повинні торгувати побутовою хімією чи імпортованою рибою. Дорогий готель не може давати чеки від ФОПів", - вважає Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2020 року Верховна Рада ухвалила два пов'язані закони про зміни до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних проблем у податковому законодавстві №1210 і №1209-1.

Зокрема, ці закони підвищили ліміт граничного доходу фізичних осіб-підприємців 1-3 груп до 1 млн грн, 5 млн грн та 7 млн грн на рік відповідно, тоді як раніше ці ліміти становили 300 тис. грн, 1,5 млн грн та 5 млн грн відповідно.

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Автор: Катерина Жирій