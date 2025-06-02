Середня сума кредиту вперше за два роки зменшилася – на 2%.

Борги українців за мікрокредитами склали 24,28 млрд грн станом на 1 квітня 2025 року. Це вдвічі більше, ніж було на початку повномасштабної війни - у квітні 2022 року.

Як повідомляє Опендатабот, лише за перший квартал 2025 року борг збільшився на 4,3 млрд грн або 22%.

"Понад 2,17 млн договорів позики уклали українці з МФО за перший квартал 2025 року. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких договорів склала 12,72 млрд грн", - йдеться у дослідженні.

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Втім, попри зростання кількості позик, середня сума кредиту вперше за два роки зменшилася - на 2% порівняно з відповідним періодом торік, і наразі становить 5 858 грн. До цього середній чек лише зростав.

У середньому, щомісяця українці оформлювали 724 тисячі договорів - це дещо більше за торішній показник у 693 тисячі на місяць.

В Опендатабот зазначили, що за оновленими даними НБУ борги українців не зменшилися на 2,7 млрд грн, як було у минулих звітах, а навпаки збільшилися на 1,4 млрд грн наприкінці 2024 року. Загалом за 2024 рік борг зріс удвічі - на 10,7 млрд грн.

За статистикою 63% мікрокредитів беруть на термін від 93 днів до 1 року. Частка таких договорів майже не змінилась. Водночас у 15 разів побільшало довгострокових мікропозик - від 1 до 2 років. Їх частка наразі складає 3,6%. Короткі позики (до 31 дня) стали також популярнішими: їх частка зросла з 14,5% до 24%. А ось частка позик строком від 32 до 92 днів зменшилась більш, ніж у 5 разів, з 16,5% до 3%.

Мікрокредити в Україні

За 9 місяців 2024 року українці оформили майже 6 млн позик у мікрофінансових організаціях на загальну суму 37,1 млрд грн. Тоді сума виданих кредитів зросла у 1,3 рази, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

У 2023 році Верховна Рада прийняла закон про обмеження ставок за мікрокредитами. Законопроєктом передбачалося поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день. До ухвалення закону на ринку мікрокредитування фіксувалося надвисоке ціноутворення: денна ставка могла сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка перевищувала 1 000% річних.

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