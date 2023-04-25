Гроші з цього хочуть направити на лікування захворювань і здорове харчування в школі.

У Верховній Раді зареєстрували два законопроекти 9032 і 9033, в яких пропонують ввести акцизний податок на солодкі газовані напої, шляхом внесення змін до Податкового кодексу.

Зокрема, встановлять податок у розмірі 0,1 євро (близько 4 грн) на один літр солодких напоїв. Гроші хочуть спрямувати на охорону здоров'я та дитяче харчування в школах.

"Головна мета законопроектів - зменшити кількість українців, які регулярно вживають солодкі газовані напої. Відповідно, менше наших громадян хворіють на діабет або захворюваннями шлунково-кишкового тракту. А також направити кошти від нового податку на лікування таких захворювань", - сказано в повідомленні на сайті Ради.

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"Під час зустрічі повідомив, що наш Комітет завжди був і залишається дискусійною платформою для всіх стейкхолдерів галузі. Ми активно обговорюємо законодавчі ініціативи з членами Американської Торгової палати та іншими бізнес-асоціаціями. Ми готові створити робочу групу, в рамках якої обговорити деталі механізму введення акцизного податку на солодку газовану воду. Водночас, є певні принципові аспекти цього питання", - наголосив Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Перший, за його словами, неприпустимо виробникам напоїв продовжувати працювати в Росії. Другий, зазначає Михайло Радуцький, є позитивні приклади впровадження такого акцизу, а третій - пропонується мінімальна ставка акцизу.

За попередніми розрахунками, за рахунок акцизного податку на солодкі газовані напої планується додатково залучити 6 млрд.грн., які підуть на лікування захворювань і здорове харчування в школі.

Такий податок діє більш ніж в 65 країнах світу. Зокрема, в Латвії – з 2002 року, в Польщі - з весни 2021-го (0,15 євро за кожен літр солодкого напою).

Напої в Украні-деталі

За результатами 2022 року вартість імпортованих алкогольних і безалкогольних напоїв в Україні склала 490 млн дол., що на 32% менше показника 2021 року в 719 млн дол.

Про це повідомив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції "Інституту аграрної економіки" Богдан Духницький.

За його словами, основну частку в структурі вітчизняних закупівель продукції цієї групи в минулому році традиційно зайняли алкогольні напої з концентрацією спирту менше 80%. Це переважно віскі, бренді, коньяк, горілка, ром, лікери та солодкі наливки, яких було імпортовано близько 61 тис.тонн на загальну суму 191 млн дол.