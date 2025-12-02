Спочатку відкриються два поверхи торгово-розважальної частини центру.

Поетапне відновлення роботи торгових площ торговельно-офісного комплексу Gulliver у Києві розпочнеться 12 грудня.

Як повідомила пресслужба "Ощадбанку", 1 грудня комісія з надзвичайних ситуацій банку ухвалила рішення про початок поетапного відкриття комплексу за результатами ліквідації в окремих частинах будівлі обставин, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації.

Зазначається, що за результатами проведених ремонтно-відновлювальних робіт комісія прийняла рішення щодо відкриття двох поверхів торгово-розважальної частини "Гуліверу".

Відео дня

"12 грудня для відвідувачів торгово-розважальної частини комплексу буде відкрито доступ до торговельних площ першого та мінус першого поверхів. Цю дату визначено в результаті попередніх перемовин з орендарями відповідно до їхньої готовності повноцінно відновити роботу. Про точний перелік магазинів, які відчинять двері для клієнтів 12 грудня, було повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

В "Ощаді" наголосили, що рішення щодо термінів відкриття інших поверхів будуть ухвалюватися в міру подальшої ліквідації причин можливого настання надзвичайної ситуації, які є наслідками умисного псування та недбалого ставлення до інженерних систем комплексу з боку попереднього власника.

ТРЦ "Гулівер" в Києві - останні новини

31 жовтня у столиці на невизначений термін закрився один з найбільших торговельно-офісних центрів "Гулівер". Компанія "ТРИ О", яка володіла торговельно-офісним комплексом, не виконала своїх зобов’язань за кредитним договором. Через це два державні банки - "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" - розпочали процедуру стягнення заставного майна. У результаті 26 липня 2025 року було прийняте рішення про державну реєстрацію комплексу за консорціумом банків: "Ощадбанк" отримав 80% об’єкта, а "Укрексімбанк" - 20%.

28 листопада Антимонопольний комітет України погодив перехід комплексу "Гулівер" у власність двох державних банків.

Вас також можуть зацікавити новини: