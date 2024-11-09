Столиця готується до виходу очікуваного сиквела.

На столичному хмарочосі "Парус" з'явилася реклама довгоочікуваного S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Реліз гри відбудеться трохи більше, ніж за тиждень - 20 листопада.

Варто зазначити, що власник БЦ "Парус", Максим Криппа, також власник компанії GSC Game World, розробників серії S.T.A.L.K.E.R. Сама ж будівля була побудована 2006 року і до 2008-го вважалася найвищим хмарочосом України, поки цей титул не перейшов до БЦ "Гулівер".

Тим часом S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl пішла на золото. Це означає, що розробку гри завершено і зараз компанія займається створенням дисків із копіями гри.

Відео дня

Реліз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl заплановано на 20 листопада. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series. Крім того, з першого дня релізу другий Stalker можна випробувати в підписці Xbox Game Pass.

Раніше ми розбирали думки зарубіжних журналістів про S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Критики хвалять гру за красивий і опрацьований світ, а моральні вибори, які належить робити гравцеві, навіть порівнюють з відомою серією рольових ігор Fallout.

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