Дата відкриття наразі не визначена, оскільки триває повний аудит роботи всіх систем комплексу.

Антимонопольний комітет України погодив перехід столичного торговельно-офісного комплексу "Гулівер" у власність двох державних банків.

Відповідне рішення АМКУ опублікував 27 листопада.

"Надано дозвіл АТ "Державний ощадний банк України" на набуття разом з АТ "Державний експортно-імпортний банк України" контролю над активами у вигляді єдиного майнового комплексу", - йдеться у повідомленні.

У "Ощадбанку" підтвердили УНІАН, що мова йде про комплекс "Гулівер". При цьому в пресслужбі зазначили, що дата відкриття торговельно-офісного комплексу (ТОК) Gulliver наразі не визначена, оскільки триває повний аудит роботи всіх систем комплексу.

"Після завершення цього процесу ми зможемо сформувати та оголосити конкретний графік відновлення роботи. Не виключаємо, що відкриття відбуватиметься поетапно, адже частина систем уже пройшла технічну перевірку і перебуває на етапі усунення пошкоджень, завданих попереднім власником. Чи вдасться відкрити комплекс до Нового року, залежатиме виключно від остаточних технічних висновків, які ми ще отримуємо", - йдеться у коментарі "Ощаду".

У банку нагадали, що 26 липня було прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на торговельно-офісний комплекс Gulliver за консорціумом "Ощадбанку" (80%) та "Укрексімбанку" (20%). Цей об’єкт слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом.

Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв'язку з невиконанням ТОВ "Три О", боржником, який був власником комплексу, зобов'язань за кредитним договором.

ТЦ "Гулівер" в Києві – останні новини

31 жовтня у столиці на невизначений термін закрився один з найбільших торговельно-офісних центрів "Гулівер". Тоді в "Ощадбанку" зазначили, що власники ухвалили рішення тимчасово закрити комплекс "задля забезпечення стабільного функціонування ТОК Gulliver".

Компанія "ТРИ О", яка володіла торговельно-офісним комплексом, не виконала своїх зобов’язань за кредитним договором. Через це два державні банки – "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" - розпочали процедуру стягнення заставного майна.

